El pueblo de España que a finales de octubre ya tendrá nieve: una joya romana entre los picos más altos de los Pirineos

Muchas veces se piensa que las nevadas empiezan una vez ha comenzado el invierno, pero es en otoño cuando los primeros copos aterrizan sobre algunos pueblos de España. Los amantes de la nieve y de todo lo que esta implica, estarán contando los días para que esto suceda y lo cierto es que no falta demasiado, porque a finales de octubre ya puede empezar a verse en la zona norte del país.

Si en verano se buscan más los pueblos costeros, con la llegada del frío se hace lo contrario, se prefiere explorar pueblos de interior con un encanto que a veces roza lo mágico. Viajamos hasta el corazón de los Pirineos en Huesca para descubrir un pueblo que suele recibir la nieve antes de tiempo: Benasque. Este municipio de alta montaña tiene apenas dos mil habitantes, pero es el centro neurálgico del valle homónimo.

En el valle en el que se encuentra, están también el Parque Natural de Posets-Maladeta y el pico Aneto, una zona muy atractiva tanto para el turismo de esquí como para una escapada más tranquila. La referencia más antigua del pueblo es del año 1006, el Rótulo de Benasque. Se sabe que fue fundado por los romanos, que construyeron los primeros baños de agua sulfurosa, que hoy son los baños de Benasque.

Monumentos renacentistas en mitad de los Pirineos

Debido a su ubicación, el valle en el que se ubica se conoce como "Valle escondido". Aunque se trata de un pueblo muy conocido, son pocos los que se atreven realmente a subir hasta él, así que sí, es posible hacer una escapadita tranquila. En el propio municipio se pueden visitar grandes edificios monumentales como el Palacio de los Condes de Ribagorza en la calle Mayor.

Es un palacio de estilo renacentista que en el siglo XVII funcionó como sede de la Aduana y durante la guerra civil se utilizó como acuartelamiento del Batallón de Montaña del Ejército Popular de la República, el Batallón Alpino. Actualmente es la sede del Centro Cultural Palacio de los Condes de Ribagorza. Cabe destacar la portada con arco de medio punto y los bustos de su fachada, que representan a los condes que mandaron erigir este lugar.

Muy cerca está la Casa Juste, que se considera Bien de Interés Cultural y se levantó en el año 1567. Se trata de una torre de 18 metros de altura que se ha convertido en uno de los puntos más populares del lugar, ya que se puede contemplar desde muchos rincones diferentes. En la plaza del Ayuntamiento está la iglesia de Santa María la Mayor, del siglo XI aunque reformada posteriormente. En su patio interior se ubicaba el cementerio hasta el siglo XIX.

Un entorno natural con rutas, cascadas, ibones, glaciares...

Para las personas que tengan en mente un turismo más activo, también hay hueco en Benasque. El Parque Natural Posets-Maladeta tiene la mayor concentración de cumbres de más de 3.000 metros de altitud de todo el Pirineo, con el Aneto, el Posets y el Maladeta. En este parque hay 95 lagos, 13 glaciares como el de Llardana y decenas de cascadas como la de Aigualluts. Por esta zona se pueden hacer rutas de senderismo también guiadas.

Se puede explorar el sendero botánico Gorgas de Alba -apto para toda la familia-, el Forau de Aiguallut, subir alguna de las bases de los picos más altos del Pirineo, descubrir los ibones de Villamuerta, Batisielles o Escarpinosa... O también adentrarse en alguno de los pueblos que lo rodea como Cerler, Sahún, Eriste o Anciles. El valle de Benasque lo tiene todo para ofrecer una escapada inolvidable a viajeros con todo tipo de interés y, sobre todo, amantes de la nieve.