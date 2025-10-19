Rescatan a dos hermanos de 10 y 23 años del incendio de su vivienda en Zaragoza
El fuego se ha declarado en un piso de la tercera planta de un edificio de la calle Borja de la capital aragonesa, y no ha afectado a más viviendas
Los Bomberos de Zaragoza han intervenido este domingo por la tarde en el incendio ocurrido en una vivienda de la calle Borja, en una tercera planta. El fuego se ha declarado en el salón y se ha extendido a otras estancias del piso.
Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza, han tenido que ser rescatados un niño de 10 años, ileso, y su hermano, de 23, que ha sufrido quemaduras de distinta consideración. Este último ha sido trasladado a un centro sanitario. También ha sido rescatada sin daños su mascota, un perro.
Al producirse el fuego, los dos hermanos se han refugiado con su perro en la terraza de la vivienda para evitar ser alcanzados por las llamas. No ha sido necesario desalojar el resto del edificio, que no se ha visto afectado.
Al lugar del siniestro han acudido, desde el Parque de Bomberos 1, un sargento, autoescala y ambulancia, y desde el Parque 3 (Romareda) una bomba urbana ligera.
