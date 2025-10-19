Los trabajadores del tranvía de Zaragoza retoman el diálogo tras una huelga «mediana»

La semana de las fiestas del Pilar en Zaragoza ha estado marcada por una huelga en el servicio del tranvía de la capital aragonesa. A pesar de los altos servicios mínimos impuestos por el Ayuntamiento de Zaragoza, el seguimiento de los paros ha sido significativo y desde el comité de empresa piden a la empresa gestora «volver a la negociación» para garantizar una solución dialogada a las negociaciones.

El comité de empresa emplazó el pasado jueves a la firma gestora del servicio una nueva reunión en la que avanzar en la negociación del consenso. La opinión de la plantilla es que los paros han servido para «visibilizar» las necesidades de los trabajadores sin haber afectado de forma directa a la ciudadanía.

«El seguimiento ha sido alto, pero a penas se ha notado por los servicios mínimos decretados por el Ayuntamiento de Zaragoza, esto nos hace estar medianamente contentos, sobre todo porque se ha estado hablando de nuestras necesidades», expresan fuentes del sindicato CCOO.

La huelga ha tenido un seguimiento del 21% en los últimos días, desde su convocatoria el pasado día 12 de octubre. Los servicios mininos han estado establecidos entre el 80% y el 60% dependiendo de los horarios, con un servicio casi ininterrumpido en las horas de más demanda.

El motivo del bloqueo en las negociaciones está en la dificultad para firmar un nuevo convenio colectivo. Las conversaciones con la empresa comenzaron en diciembre pero, a día de hoy, las posturas de ambas partes siguen alejadas. Como principal punto de fricción, el comité de empresa pide jornadas de entre 7 horas y media y ocho horas como máximo para el colectivo de los conductores.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza ha explicado este domingo que el transporte público ha superado por primera vez los cinco millones de usos durante las pasadas fiestas del Pilar de Zaragoza, con un total de 5.011.384, según los datos provisionales.

Esta cifra supone casi 500.000 usos más que el año anterior, cuando se alcanzaron 4.541.015 validaciones, y 750.000 más que en 2023, cuando se llegó a las 4.264.392.

En concreto, la red de autobuses urbanos ha tenido 3.654.512 viajeros frente a los 3.286.460 de 2024 y 3.031.350 del año anterior, mientras que el tranvía, a pesar de los breves paros alentados por la huelga, ha alcanzado 1.356.872 validaciones, también por encima de las 1.233.827 del año pasado.