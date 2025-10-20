La Aemet lo confirma: un frente atlántico dejará un vaivén térmico en Aragón con la primera gran nevada del otoño en el horizonte

El buen tiempo ha predominado en todo Aragón durante el último fin de semana. Zaragoza, Huesca y Teruel han vuelto a registrar temperaturas por encima de lo normal para esta época del año y mucha gente se pregunta cuándo llegará el frío de verdad. El chorro polar ha entrado con fuerza este lunes en la comunidad trayendo precipitaciones en el Pirineo, Cinco Villas y el Sistema Ibérico.

Tal como indica la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el frente atlántico promete quedarse en Aragón durante toda la semana trayendo un vaivén térmico que podría terminar con la primera gran nevada del otoño en las cumbres del Pirineo. Para que los copos puedan cubrir de blanco las zonas más altas de Huesca y Teruel habrá que esperar todavía hasta el fin de semana. Mientras tanto, la Ribera del Ebro con Zaragoza como epicentro o la Hoya de Huesca van a ver como los termómetros siguen subiendo hasta el jueves rozando incluso los 30 grados (27 de máxima).

Una persona se protege de la lluvia en Zaragoza en una imagen de archivo / ANGEL DE CASTRO / EPA

Con la llegada del fin de semana, el frente atlántico va a traer un bajón brusco de las temperaturas en todo Aragón. Los termómetros podrán descender hasta alcanzar valores negativos en algunos pueblos del Pirineo como Benasque, Sallent de Gállego o Panticosa. Además, las precipitaciones, que no cesarán a lo largo de toda semana en el norte de Huesca, podrían pasar de lluvia a nieve en pocas horas.

La Aemet indica que la cota de nieve pasará de los 2.000 metros de altura a los 1.400 en todo el Pirineo por lo que nevaría por ejemplo en Sallent y Formigal el domingo. Estos serán los pueblos del Pirineo donde haga más frío este fin de semana según la previsión actual de la Aemet con Benasque siendo el lugar más frío de Aragón:

Sallent de Gállego (-1/6).

Torla-Ordesa (0-10)

Canfranc (1/8)

Benasque (-3/8)

Ansó (2/9)

Panticosa (-1/8)

Villanúa (2/9)

Bielsa (-1/9)

¿Frío y más nieve?

El resto de Aragón también sentirá el vaivén térmico esta semana. El buen tiempo lleva asentado en Zaragoza durante todo el mes y parece que se mantendrá al menos hasta el jueves. Las precipitaciones harán acto de presencia en la capital aragonesa desde el jueves por la tarde y seguirán al menos hasta el domingo.

La lluvia también traerá el descenso de las temperaturas con las mínimas cayendo por fin hasta debajo de los 10 grados y las máximas hasta los 16 el domingo. Según la Aemet, todo esto vendrá acompañado del regreso del cierzo el sábado con rachas de hasta 25 kilómetros por hora para terminar la semana.

La nieve podría también hacer acto de presencia en las zonas más frías de Teruel. En Griegos, considerado por muchos el pueblo más frío de España, hay un 60% de probabilidad de nieve el domingo tras una caída brusca de las temperaturas que podrían quedarse en los -2 grados de mínima.

La cota de nieve a nivel de la provincia de Teruel se quedará en los 1.500 metros por lo que también podrían cubrirse de blanco las cimas de la Sierra de Gúdar y Javalambre. Por ejemplo, en Camarena de la Sierra, a casi 1.300 metros de altitud, los termómetros no superarán de madrugada los 0 grados y lloverá todo el día.