Un asesor de Vox en Aragón difunde mensajes fascistas y racistas en sus redes sociales

Marcos Francoy, asesor del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón y vocal y responsable de Organización de Vox en Huesca, comparte de manera habitual mensajes con contenido fascista y racista en sus redes sociales. Unas publicaciones en las que es habitual encontrar vídeos con simbología nazi, rechazo a cualquier tipo de inmigración o imágenes de José Antonio Primo de Rivera y Onésimo Redondo, entre otros destacados líderes o símbolos del movimiento fascista español. Francoy ya ha borrado su perfil en X.

Según ha adelantado Diario Socialista y ha podido comprobar este diario, Francoy utiliza constantemente su perfil en X (antes conocido como Twitter) para atacar a los inmigrantes y difundir imágenes con contenido fascista. Francoy es asesor del grupo parlamentario de la ultraderecha en las Cortes de Aragón, es decir, una persona de confianza para los siete diputados que Vox atesora en La Aljafería y un apoyo para la elaboración de sus trabajos como diputados. Francoy también fue candidato al Senado por Huesca en las elecciones generales celebradas en julio de 2023.

Un repaso rápido por sus redes sociales permitía ver una nutrida nómina de comentarios en defensa de discursos fascistas. Por ejemplo, en uno de los vídeos más compartidos de Francoy se ve a un oficial nazi pintando una estrella de David en el escaparate de un negocio. Los discursos judeófobos son habituales en los posts de Francoy que contesta constantemente con "fuera" a publicaciones sobre inmigración. Defensor de "la remigración", el asesor parlamentario de Vox también critica "la sustitución" de los europeos por parte de inmigrantes latinos o africanos. En esos mensajes racistas también se ataca a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo.

Francoy responde "fuera" ante la insinuación de expulsar de España a Cayetana Álvarez de Toledo. / X

Francoy también responde y comparte comentarios de Juan García-Gallardo, exvicepresidenta de la Junta de Castilla y León. García-Gallardo fue uno de los líderes autonómicos de Vox más polémicos durante la estancia de la ultraderecha en los Gobiernos autonómicos liderados por el PP. El castellanoleonés tenía mucha relación con Vox en Aragón.

Otras polémicas de Vox Aragón en redes sociales

El caso de Francoy no es el único que la ultraderecha aragonesa ha vivido, recientemente, en redes sociales. Desde el inicio de la legislatura, hasta tres episodios distintos han estado cargados de polémica por las intervenciones fuera de lugar de representantes de Vox en Aragón desde sus perfiles en las diferentes plataformas sociales.

El pistoletazo de salida lo marcó Marta Fernández, presidenta de las Cortes de Aragón. Fernández borró poco después del acuerdo por el que iba a ser investida como la segunda máxima autoridad de la comunidad sus perfiles en redes sociales. En las publicaciones, que ya no se pueden ver en ninguna red social, mostraba una postura contraria a cuestiones como el género, el feminismo o el movimiento LGTBI. "Las mujeres son más beligerantes, porque carecen de pene", aseveró en uno de sus comentarios. Sus críticas también se dirigían al PP o a la gestión de la pandemia del coronavirus.

Su caso más sonado, sin embargo, fue ante los micrófonos de Estado de Alarma. Fernández declaró durante un mitin de Vox que Irene Montero, otrora ministra de Igualdad, "no sabe nada de la vida, solo sabe de arrodillarse para medrar". La polémica escaló aún más cuando la presidenta de las Cortes negó el saludo a Montero en una visita de Igualdad al Parlamento autonómico en unas jornadas sobre derechos sexuales. Esta misma semana, el PP volvió a salvar de la reprobación a Fernández, esta vez por no participar en la declaración institucional por las víctimas de Hamás y del ejército de Israel.

Cadena SER

Otros altos cargos que también mostraron sus posturas más radicales en redes sociales fueron Esmeralda Pastor (directora general de Justicia) y Jorge Valero (director general de Caza y Pesca). La primera posaba abiertamente en su perfil de Facebook con una bandera franquista en su despacho, antes de asumir el alto cargo de la DGA. Valero, por su parte, compartió en numerosas ocasiones loas a José Millán-Astray, fundador de la Legión y amigo personal de Francisco Franco. Los dos directores generales se mantuvieron en el Gobierno de Aragón hasta julio de 2024, cuando Vox abandonó la DGA y todos los gobiernos autonómicos por la acogida de migrantes.

Quien también acumula numerosas intervenciones polémicas en redes sociales es Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón. Ninguna ha llegado a los extremos de sus compañeros de partido o excompañeros en el Gobierno de Aragón, pero sí es habitual que el portavoz de Vox en las Cortes tense la cuerda con el PP o ataque duramente a la izquierda o los migrantes en sus redes sociales. La última, por ejemplo, fue un vídeo en un tractor después de que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, le animase a subirse a la máquina para limpiar un río. Nolasco no cometió ningún delito ecológico, pero sí compartió su paseo con el tractor.