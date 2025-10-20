Azcón afirma que el PSOE "miente" porque en su día apoyaban el cercanías y ahora desechan la línea a Huesca

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha dicho que le "sorprenden" las declaraciones de la ministra de Educación, FP y Deporte, Pilar Alegría, al defender la postura del Ministro de Transportes, Óscar Puente, de no acometer el cercanías entre Huesca y Zaragoza. "Lo que dice el PSOE revela que era mentira cuando apostaban por este miedo de transporte, ya que ahora lo desechan", ha comentado. A su parecer, "no tiene sentido", que se descarte el cercanías entre Zaragoza y Huesca por los dirigentes del PSOE alegando que "hay baja demanda".

Por eso, desde el Gobierno de Aragón se han reclamado los estudios de viabilidad en los que se basan los ministros Puente y Alegría para desestimar la unión de ambas ciudades aragonesas con la finalidad, ha explicado Azcón, de "contrastar que no vuelven a mentir.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha subrayado que la ambición de Zaragoza es el "crecimiento sostenible" y para ello se precisan de "administraciones competentes y responsables".

Las alcaldesas de Huesca y Zaragoza, Lorena Orduna y Natalia Chueca, respectivamente, lamentaron la semana pasada el "carpetazo" del Ministerio de Transportes a la línea de cercanías entre ambas ciudades y subrayaronn el interés estratégico de este servicio para ambas poblaciones y para Aragón en su conjunto.

En un comunicado conjunto, las alcaldesas expresaron su "profunda preocupación y rechazo" ante la decisión del Gobierno de España, expresada por el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, de descartar la ampliación del servicio de cercanías ferroviarias entre ambas capitales aragonesas, "basándose en informes que califican la demanda de bajísima y el aprovechamiento del actual servicio como el más bajo de España".

La decisión, por tanto, es "un nuevo golpe a la vertebración territorial de Aragón" y un "desprecio a las legítimas aspiraciones de esta comunidad para mejorar su movilidad, cohesión y desarrollo económico".

Chueca y Orduna consideran "inaceptable" que el Gobierno de España renuncie a impulsar una infraestructura "básica" para conectar las dos capitales aragonesas, y más cuando la autovía A-23 soporta un tráfico de 5.000 vehículos diarios, con unas 1.400 personas que se desplazan desde Huesca a Zaragoza para trabajar y casi 1.600 en sentido contrario.