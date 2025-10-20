Azcón ironiza sobre la 'performance' de Nolasco desde un tractor: "Se subió para la foto, no para limpiar el río"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha ironizado este lunes con la 'performance' de su exvicepresidente, el líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, que se subió a un tractor la pasada semana y animó a la DGA a cometer un delito ecológico limpiando los ríos sin autorización de la CHE. Azcón ha pedido a su antiguo socio que "no haga demagogia".

"El único cambio es que solo ha habido una foto del portavoz del grupo parlamentario de Vox, Alejandro Nolasco, subido a un tractor, pero no para limpiar ribazos, ni cauces de ríos, tal y como le aconsejé", ha añadido, apostillando que si lo hubiese hecho hubiese incurrido en el mencionado delito ecológico. "Con toda la razón no hace lo que decía que iba a hacer, saltándose la ley, y ha cumplido con la legislación, como cualquier persona responsable", ha zanjado, nuevamente en un tono muy irónico.

Un nuevo papel de la ultraderecha que llega en plena negociación presupuestaria, tras un año sin cuentas autonómicas y con la sombra del adelanto electoral en el ambiente. En cualquier caso, el presidente ha asegurado que "no hay cambios" en el acercamiento al grupo parlamentario de Vox para llegar a un acuerdo que permita presentar un proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma para 2026.