Carlos Tavares reaparece y lanza una dura advertencia para el automóvil europeo que implica a Zaragoza

Durante años, Carlos Tavares fue una de las figuras más influyentes del sector del automóvil en Europa y Norteamérica. Fue el arquitecto de la integración entre los grupos PSA y FCA, que dio lugar al nacimiento de Stellantis, uno de los mayores fabricantes del mundo y un pilar fundamental de la economía de Aragón con su fábrica de Figueruelas (Zaragoza). Ahora, meses después de su abrupta salida de la multinacional y con la publicación de su libro Un pilote au coeur de la tempête (Un piloto en el corazón de la tormenta) a punto de ver la luz, el polémico ejecutivo ha reaparecido

Lo ha hecho en una entrevista concedida al medio francés Le Point y lanzando un mensaje cargado de inquietud sobre el futuro del automóvil europeo y la creciente influencia de China en esta industria.

Tavares, que mantuvo un perfil extremadamente bajo desde su salida a finales de 2024, desgrana en esa conversación los motivos que, según él, precipitaron su marcha de la compañía. Relata que en pleno debate interno sobre el rumbo de Stellantis -si acelerar la electrificación o mantener el pulso comercial con los motores tradicionales ante la desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos- recibió una llamada determinante.

"Una tarde de diciembre, John Elkann (presidente de Stellantis) me dijo que había perdido la confianza en mí", explica. Esa frase marcó su final al frente del conglomerado automovilístico.

Deciciones "de espaldas al mercado"

Más allá del episodio personal, el exdirectivo aprovecha su reaparición pública para alertar de un riesgo mayor. Tavares hace hincapié en la pérdida de competitividad del sector europeo frente a Estados Unidos y China en plena transición hacia la movilidad eléctrica. Señala que decisiones tomadas "de espaldas al ritmo real del mercado" pueden debilitar a una industria que sostiene decenas de miles de empleos en el continente.

Tavares, que en su día fue alabado por reflotar Peugeot-Citroën, lanza ahora un mensaje mucho menos triunfalista. Insta a Europa a adaptar su hoja de ruta industrial a la realidad económica para no correr el riesgo de quedar rezagada.

Aunque su mirada ya no apunta directamente a las plantas productivas concretas, como las tres que el grupo mantiene en España -una de ellas en Zaragoza-, sus palabras resuenan en un sector que observa con atención cada movimiento estratégico del gigante automovilístico. La entrevista no menciona expresamente los planes para cada emplazamiento, pero sí dibuja un escenario global que condicionará las próximas decisiones industriales de los grandes fabricantes europeos.

La "chinificación" del automóvil europeo

Tavares no alude a Aragón, pero sí habla de China y su creciente influencia en la industria automotriz europea, algo en lo que la comunidad autónoma sí juega un papel clave, ya sea con la gigafactoria de baterías que Stellantis impulsar en Zaragoza en alianza con la asiática CATL, o con la previsible implantación industrial de Leapmotor, también socia de este grupo franco-italo-estadounidense que ahora lidera Antonio Filosa.

El exCEO de Stellantis advierte sobre las consecuencias de los aranceles europeos impuestos a los coches eléctricos fabricados en China. En su opinión, estas medidas no protegen al sector, sino que lo exponen a un mayor dominio chino. "Son como una tirita en una pierna de palo", afirma, señalando que los fabricantes del gigante asiático están ensamblando vehículos en Europa con piezas locales, lo que diluye cualquier ventaja competitiva.

Este proceso, según el ejecutivo, está llevando a una "chinificación" de la industria automovilística europea, que podría perder su identidad y liderazgo. También planteó un escenario inquietante sobre el futuro de Stellantis y su relación con la china Leapmotor, en la que la compañía europea adquirió un 21% de participación y el control del 51% de su negocio fuera de China. "Siempre me he preguntado por qué Leapmotor aceptó este acuerdo. Solo tengo una respuesta: algún día, si Stellantis quiebra, podrán recomprarla», aseguró.

Esta declaración de Tavares refleja la preocupación de que los fabricantes chinos, con su creciente influencia, podrían aprovechar una eventual debilidad de las empresas europeas para tomar el control, lo que podría poner en riesgo la supervivencia de una industria clave para el viejo continente.