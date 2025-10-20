La CHE y los ayuntamientos afectados por las riadas del Huerva preparan un convenio en busca de "una solución global"

El impacto de las tormentas y las riadas en los municipios bañados por el Huerva ha obligado a las administraciones a reunirse este lunes en busca de una solución. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), representantes del Gobierno de Aragón y los alcaldes de Cuarte de Huerva, María de Huerva y Cadrete han acudido a la primera localidad para establecer un plan en busca de "una solución global". Con forma de acuerdo o convenio entre todas las administraciones, este plan verá la luz en "tres o cuatro meses" e incluirá todas las actuaciones y hasta dónde podrá llegar cada institución y organismo para paliar los efectos de las tormentas en la zona.

La alcaldesa de Cuarte de Huerva, la popular Elena Lacalle, ha hecho de portavoz de la reunión mantenida en su localidad. "Es un problema grave que existía antes, pero que con este tipo de eventos tan torrenciales sabemos que van a volver a ocurrir", ha asegurado Lacalle, que se ha mostrado "satisfecha en la medida de lo posible" sobre la información compartida en el encuentro: "Todos caminamos en el mismo sentido y todos tenemos alguna medida que tomar".

Lacalle ha anunciado que en un convenio, "para plasmar por escrito", s recogerán esas soluciones acordadas por todas las administraciones, cada una en función de las competencias que tiene asignadas. La intención, según ha dicho la regidora, es "abarcar una zona más amplia", ya que sí se han tomado medidas en el entorno de Cuarte de Huerva, pero no en otras localidades. Las futuras actuaciones también dependerán de la intervención de Carreteras. "Cuarte se encuentra aguas abajo, por lo que cualquier cosa que afecte a Cadrete o María también afectará al municipio", ha resumido Lacalle, que ha celebrado ese estudio "global y no individual". La alcaldesa ha puesto en valor los pasos ya tomados por su consistorio.

La alcaldesa de Cuarte de Huerva, Elena Lacalle, este lunes durante su intervención en la jornada técnica con la CHE. / AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA

Uno de esos pasos a dar, según ha concretado la alcaldesa de Cuarte, vendrá de la consejería de Fomento, que este lunes en la cita ha explicado algunas de las modificaciones en materia de canalización que propondrá para intentar reducir el impacto de las tormentas y las riadas en los municipios cercanos al Huerva.

La jornada, "de tipo técnico", ha concluido con esa puesta en marcha del convenio que se trasladará al Gobierno de Aragón, "para ver de qué forma y hasta dónde puede llegar cada administración u organismo". El plazo del estudio y del futuro lanzamiento del plan se extiende "unos tres o cuatro meses", el tiempo dado a sí mismas por las administraciones para recoger todas las actuaciones que podría llevar a cabo cada uno de los organismos.

Irene Domingo y María Luisa Moreno, jefas de Control del Dominio Público Hidráulico y de Hidrología, han sido las dos representantes de la CHE en la jornada técnica de este lunes. Desde el organismo del control de cuenca han hecho referencia a lo avanzado hace un par de semanas y han recordado que "se está realizando un estudio para conocer en detalle lo sucedido y otro estudio de alternativas de actuaciones que podrían acometer los responsables en función de las distintas competencias". Una información que se incluiría dentro de un trimestre en el convenio que pretenden firmar las diferentes administraciones.

El caso de Cuarte de Huerva

Lacalle ha mostrado su solidaridad con los vecinos de Cuarte que el pasado domingo se manifestaron para pedir soluciones por las riadas. Unas 700 personas, en el polígono del municipio, reclamaron con "una concentración pacífica" una mejor respuesta ante las tormentas. "Queremos soluciones cuanto antes y hay que plasmar hasta dónde llegamos cada uno de nosotros", ha dicho Lacalle sobre las administraciones.

La alcaldesa ha descartado avanzar una cuantificación económica de los daños sufridos en los últimos episodios, pero ha destacado que en esta ocasión la tormenta golpeó más que en 2023 a equipamientos municipales. Entonces, según los datos ofrecidos por Lacalle, la cuantía total ascendió a 34 millones de euros, con cuatro millones en daños a estructuras del consistorio.