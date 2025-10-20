La enfermedad que provoca más de 6.400 atenciones al año en Aragón y a la que se quiere poner freno

Como si fueran fichas de dominó, las fracturas de huesos por osteoporosis se llevan por delante muchas cosas que acaban derivando en una mala calidad de vida de quien las padece. Primero está la lesión, de la que cuesta recuperarse. Después está el hecho de que estas patologías afectan, sobre todo, a personas de edad avanzada, lo que puede complicar su estado de salud. Y, por último, están los altos costes morales (la persona pierde autonomía) y económicos (hay que hacer un desembolso) en forma de bajas, ingresos, cuidadores o residencias que acaban apareciendo por el impacto de la fractura. Cuanto más mayor, más riesgo de sufrir osteoporosis. Y si algo hay en Aragón son personas de edad avanzada.

Precisamente por esto, desde la consejería de Sanidad se está trabajando en un proyecto para conseguir prevenir estas fracturas. ¿Cómo? Mediante la puesta en marcha de unidades especializadas repartidas por todo Aragón. En estos momentos, el Salud cuenta con cuatro unidades reconocidas por la International Osteoporosis Foundation (IOF): en el hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, en el Ernest Lluch de Calatayud, en el Clínico Lozano Blesa y en el Obispo Polanco de Teruel. ¿Qué supondría su extensión a todo el territorio? Pues nada menos que evitar unas 154 fracturas de cadera al año en Aragón, por ejemplo. Y aligerar también la lista de espera en Traumatología, la especialidad con más demoras de la comunidad desde hace décadas.

Un momento de la presentación de la guía a los profesionales, hace unos días. / GOBIERNO DE ARAGÓN

“Cada tres segundos se produce una fractura por fragilidad y, a partir de los 50 años, una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres la sufrirá”, explica a este diario Sara Guillén, directora de Atención Hospitalaria del Salud. En la comunidad se estima que cada año se producen más de 6.400 fracturas por osteoporosis, lo que supone una incidencia en pacientes mayores de 50 años de 13,29 casos por 1.000 habitantes/año. Y los datos van a más. “En 2030 se estima que habrá en España 3,3 millones de fracturas por fragilidad, lo que supone un 23% más que ahora. Con estos datos, es necesario desarrollar las unidades de prevención”, indica.

Un coste elevado

El Salud ha elaborado una guía sobre este tema, junto con la Plataforma para la Prevención de Fracturas por Osteoporosis (PPFO), que hace unos días presentó a los profesionales del Salud. El objetivo es incorporar a esas unidades especializadas a los pacientes mayores de 50 años que hayan tenido una fractura osteoporótica previa, de tal manera que tendrían un seguimiento y una prevención secundaria para evitar futuras fracturas.

“El coste económico y de consumo de recursos sanitarios es muy elevado cuando se producen estas fracturas por debilidad, porque conllevan hospitalizaciones y complicaciones del paciente que aumentan el riesgo de morbi-mortalidad”, añade Guillen.

En los próximos meses, el Salud prevé habilitar dos unidades más en el hospital Sagrado corazón de Jesús de Huesca y en el San Jorge. “Debemos ser capaces de detectar la mayor cantidad de posibles fracturas posibles”, incide la responsable. La guía ha sido desarrollada mediante un trabajo coordinado entre traumatólogos, reumatólogos, geriatras, médicos de familia y enfermería.

El enfoque de esta estrategia es la prevención secundaria, es decir, actuar tras la primera fractura para evitar futuras lesiones. Por esto misom, los criterios para ingresar en esta unidad son claros: tener más de 50 años y haber sufrido una fractura por fragilidad, es decir, una fractura provocada por un mecanismo de baja energía que, en condiciones normales, no debería romper el hueso.

«La participación activa del departamento y del Salud es fundamental para la prevención de estos casos. Por eso desde el primer momento nos hemos involucrado para desarrollar esta medida», recalca Guillén. Sin una intervención adecuada, hasta un 50% de los pacientes que han experimentado una fractura por fragilidad pueden repetir otras, lo que aumenta la morbilidad, el deterioro funcional y la mortalidad, especialmente en el caso de fractura de cadera.