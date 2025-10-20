La gestora de Ibercaja bate récord con más de 28.200 millones en patrimonio, un 9,5% más en lo que va de año

Ibercaja Gestión, que se centra en los negocios de fondos de inversión, ha alcanzado un nuevo hito al superar los 28.200 millones de euros en patrimonio gestionado a 30 de septiembre, lo que supone un incremento del 9,5% respecto al cierre de 2024. Este crecimiento de 2.450 millones de euros en los primeros nueve meses del año refleja la robustez de su estrategia comercial y la confianza de los inversores.

El dinamismo de la entidad aragonesa se confirma con la captación de 1.877 millones de euros en nuevas aportaciones netas entre enero y septiembre. Esta cifra, que es un 60% superior a la del mismo periodo del año pasado, le ha permitido capturar 7,5 de cada 100 euros que entraron en el sector de fondos de inversión en España. Gracias a esto, Ibercaja Gestión consolida su posición como la quinta gestora nacional por volumen administrado, con una cuota de mercado del 6,5%.

Claves del crecimiento: asesoramiento y nuevos productos

Miguel López, director de Negocio de Ibercaja Gestión, atribuye este éxito a "la confianza de nuestros clientes y a la labor de asesoramiento realizada por los profesionales de la red de oficinas de Ibercaja". Además, destacó la importancia de ofrecer "soluciones anticipadas para captar las oportunidades" y las "rentabilidades positivas de toda la gama de nuestros fondos".

Como parte de esta estrategia, la gestora lanzó en el primer semestre dos nuevos vehículos de inversión: Ibercaja Cartera Conservadora e Ibercaja Diversificación. Diseñados para clientes que buscan un primer acceso a la diversificación en un nuevo entorno de tipos de interés, estos productos se han convertido en el "punta de lanza" comercial, acumulando 245 millones de euros desde su lanzamiento.

Rentabilidad en un entorno volátil

En un contexto geopolítico complejo y con alta incertidumbre en los mercados, los fondos de Ibercaja han logrado una rentabilidad media ponderada del 2,25% en los nueve primeros meses del año. Si se amplía el horizonte a los últimos doce meses, la rentabilidad media asciende al 3,54%.

Lily Corredor, directora general de Ibercaja Gestión, hizo especial hincapié en el excelente comportamiento de la renta fija. "Los fondos de renta fija de Ibercaja acumulan una rentabilidad del 6,27% desde enero de 2024, situándose por encima de la media del sector y superando a nuestra competencia directa", afirmó. En concreto, la rentabilidad de estos fondos supera en aproximadamente un 1% a la del sector y entre 0,83% y 0,85% a la de sus principales competidores.

Aumento de la base de clientes

Este crecimiento en patrimonio ha ido acompañado de un aumento significativo en la base de partícipes. Ibercaja Gestión ha sumado más de 7.400 nuevos clientes en lo que va de año, superando los 260.000 a cierre de septiembre. Este dato es un reflejo de una tendencia alcista de los últimos cinco años, con un incremento del 37% en el número de clientes (69.700 nuevos partícipes) desde diciembre de 2020.

Ante el futuro, desde la gestora mantienen una visión constructiva, avalada por la disminución de la inflación y los recortes de tipos de interés. En este sentido, Corredor subrayó la lección clave de los últimos meses. “Lo que ha quedado demostrado ha sido la importancia de conservar nuestro plan de inversión de largo plazo y mantenernos invertidos en los momentos de más incertidumbre. Carteras globales, diversificadas y gestionadas activamente son los mejores instrumentos para estar invertidos en el largo plazo y evitar cometer errores en los peores momentos”, explicó.