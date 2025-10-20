Luz verde ambiental para la línea eléctrica La Serna-Magallón, clave para las renovables del valle del Ebro
El trazado de 43,2 kilómetros de longitud conectará dos subestación, situadas en Navarra y Zaragoza, que serán ampliadas como parte del proyecto
J. H. P.
Aragón logra dar un paso adelante para la mejora de sus infraestructuras energéticas, claves en el momento actual. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha concedido la declaración de impacto ambiental favorable a la línea eléctrica de 400 kV La Serna-Magallón, un proyecto estratégico que conectará Navarra con el corazón zaragozano del Valle del Ebro. Red Eléctrica de España (Grupo Redeia) invertirá 25,6 millones de euros en esta actuación.
La línea de 43,2 kilómetros y doble circuito a 400 kV unirá las subestaciones de La Serna en Tudela (Navarra) con Magallón, en la provincia Zaragoza, ambas ampliadas con dos nuevas posiciones. En Aragón, el trazado atravesará los municipios de Mallén, Fréscano, Bisimbre y Magallón, lo que fortalecerá significativamente los flujos eléctricos en el valle del Ebro y la posición de la comunidad como epicentro de la integración de la producción eléctrica de origen renovable.
El proyecto, incluido en el Plan de Red de Transporte de Electricidad 2021-2026, cumple rigurosamente todos los requisitos medioambientales establecidos por el ministerio. Su diseño respeta el entorno natural, garantizando la protección de los espacios atravesados, un principio esencial para una transición energética sostenible.
La infraestructura será clave para evacuar la producción renovable generada en Aragón, una de las comunidades con mayor potencial eólico y solar de España. Al mejorar la capacidad de transporte eléctrico, la línea La Serna-Magallón incrementará la fiabilidad del suministro para la industria y hogares de la comunidad.
Tras lograr el permiso ambiental, Red Eléctrica iniciará la tramitación administrativa para comenzar las obras, contribuyendo a los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y consolidando el Valle del Ebro como eje estratégico de la red eléctrica española.
