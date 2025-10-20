La producción de nuevas viviendas en Zaragoza crece a un ritmo menor que la demanda

La construcción de obra nueva residencial repunta pero a un ritmo más lento de lo que demanda el mercado inmobiliario, lo que agudiza el déficit de hogares y presiona al alza los precios. El número de vivienda iniciadas en la provincia de Zaragoza en lo que va de año apenas se ha incrementado un 1%. En concreto, entre enero y septiembre de 2025 se han empezado a levantar 1.631 unidades, apenas 16 más que en el mismo periodo de 2024, cuando fueron 1.615.

Así lo revelan los datos facilitados por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza. Desde la entidad, no obstante, destacan que hay que esperar al final del año para un balance definitivo, ya que varios proyectos pendientes de iniciar podrían intensificar la tendencia alcista.

Las previsiones del colegio profesional es que 2025 se cerrará con un incremento anual del número de vivienda iniciadas que rondará el 10%, hasta alrededor de 2.450 unidades. Supondría un nuevo máximo en la serie estadística desde los años del boom inmobiliario, lo que confirma el buen momento que vive el sector.

Con este nuevo incremento, se consolida la senda de crecimiento sostenido de la actividad que se ha venido produciendo en los últimos años, con alzas consecutivas en casi todos los ejercicios:_1.539 viviendas en 2019, 1.906 en 2020, 1.796 en 2021, 1.976 en 2022, 2.127 en 2023 y 2.227 en 2024.

273 proyectos en desarrollo

Hay que tener en cuenta que el periodo de maduración de estos proyectos es largo. «No hay mucho suelo finalista y desde que se toma la decisión de hacer un edificio de viviendas hasta que comienzan las obras pasa un periodo de tiempo largo», destaca desde los aparejadores y arquitectos técnicos de Zaragoza.

No cabe duda de que el mercado de obra nueva en Aragón vive una fase expansiva. Cerca de un centenar de promotoras y gestoras inmobiliarias tienen en diferentes fases de desarrollo 273 promociones que suman 12.193 viviendas programadas para entregarse entre 2025 y 2029, según los datos recopilados por el medio especializado Alimarket. La ciudad de Zaragoza concentra la mayor parte de esta actividad y se afianza como uno de los principales polos inmobiliarios de España.

La clasificación de promotoras con más obra en ejecución está claramente encabezado por Lobe, que concentra más del 26% del total de viviendas en marcha, con más de 3.100 unidades repartidas en 22 desarrollos residenciales. Le siguen Brial y Eizasa, con 998 y 718 viviendas, respectivamente, beneficiadas en parte por su participación en proyectos de colaboración público-privada. En el top 10 también figuran compañías como Urbania, Suelo y Vivienda de Aragón, Lujama, Gestión Común, Libra Gestión, Aldea Viviendas y Grupo Plaza 14, un ecosistema promotor diverso, donde conviven grandes firmas consolidadas con nuevos actores del sector.

Visados y viviendas terminadas

Las previsiones de entrega apuntan a un nuevo ciclo de crecimiento estable, con un salto de las poco más de 1.000 viviendas entregadas en 2024 a más de 2.000 en 2025, y cerca de 4.000 unidades anuales a partir de 2027. Este impulso se apoya en el desarrollo de nuevos barrios como Arcosur o Parque Venecia.

Hay otros indicadores que muestran un crecimiento vigoroso. El número de visados de dirección de obra en vivienda para Aragón en los últimos doce meses (hasta mayo) han sido 3.191, con un incremento interanual del 15,2%, según recoge el último el informe Mercado Inmobilario de Aragón del segundo trimestre. Supone una ratio del 0,92 con respecto al número de compraventas, lo que sitúa la demanda actual un 8% por encima de la futura oferta.