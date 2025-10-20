Zaragoza acogerá el congreso de los directivos españoles, referente en liderazgo empresarial

La Fundación CEDE-Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, de la que forma parte la aragonesa ADEA, ha anunciado este lunes que Zaragoza se convertirá en la sede del XXIV Congreso de Directivos, un referente para el liderazgo empresarial en España. El foro, que tendrá lugar el 27 de noviembre en el Auditorio de la capital aragonesa, se presenta bajo el lema Europa: del diagnóstico a la acción. La anterior edición se celebró hace un año en La Coruña y fue clausurada por el rey de España, Felipe VI.

El congreso reunirá a destacados líderes del sector para analizar la situación actual del viejo continente y proponer estrategias clave para el fortalecimiento y el crecimiento de las empresas españolas. El evento, con Zaragoza como anfitriona, busca ofrecer perspectivas prácticas sobre el futuro empresarial en un contexto europeo desafiante.

La presentación oficial del congreso tendrá lugar el próximo lunes 10 de noviembre a las 11.00 horas en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza, en el Edificio Seminario. El acto contará con las intervenciones de Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza; Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón; y Ramón Adell, vicepresidente de la Fundación CEDE.

¿Qué es la Fundación CEDE?

La Fundación CEDE, presidida por Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa, integra a 40 asociaciones que representan a más de 170.000 directivos en España. A lo largo del año, promueve espacios de diálogo, reflexión y intercambio sobre temas relevantes para empresarios y directivos.

Además, cuenta con el International Center for Leadership Development (ICLD), un centro de referencia en la formación de líderes empresariales de alto nivel, que impulsa programas innovadores para fomentar un nuevo estilo de liderazgo adaptado a los retos actuales.