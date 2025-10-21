Más de 400 pymes y 3 millones de productos vendidos en Amazon: las cifras de Aragón en el gigante del comercio

Amazon ha dado a conocer este martes los datos sobre su impacto en las pymes españolas durante 2024, que destacan el éxito y expansión de las más de 17.000 pequeñas y medianas empresas, y que han superado los 1.200 millones de euros en exportaciones, un incremento de más del 20% con respecto al año anterior.

El informe resalta que actualmente más de 400 pymes aragonesas venden en Amazon, superando los 35 millones de euros en exportaciones, un 50% más que en el año anterior. En total, las pequeñas y medianas empresas aragonesas vendieron más de 3 millones de productos en Amazon en el año 2024, un 59% más respecto al año anterior. Del conjunto total de pymes aragonesas, más del 75% vende sus productos por lo menos en un país más allá de nuestras fronteras.

Ernesto García, responsable de marketing y exportación de la pyme aragonesa Lapasión, comenta al respecto: "Vender en Amazon ha sido clave para llegar a muchos hogares españoles que, de otra forma, no hubiéramos conseguido. Nuestro objetivo es expandir el negocio en Europa y ampliar nuestra presencia en países como Francia, Reino Unido y Alemania. Gracias a su tecnología, herramientas y sus servicios de logística, nos hemos podido enfocar en lo que mejor hacemos: ofrecer productos de alta calidad y una experiencia excepcional para nuestros clientes".

“Los datos más recientes demuestran que las pymes siguen siendo un pilar fundamental de nuestra economía, y también del éxito de Amazon, creando miles de empleos y oportunidades para España. Nuestro compromiso es seguir siendo un aliado estratégico y un trampolín para el crecimiento y la internacionalización de estas empresas. Por ello, cada año invertimos en tecnología, herramientas, recursos y programas de formación con el objetivo de acompañarlas en su expansión internacional para llevar sus productos a clientes de todo el mundo”, señala Ruth Díaz, vicepresidenta y directora general de Amazon en España y Portugal.

Con más de 400 pymes, Aragón se sitúa como la décima comunidad autónoma con el mayor número de pequeñas y medianas empresas vendiendo en la tienda de Amazon y la octava en volumen de exportaciones.

Estas son las principales conclusiones a nivel nacional del Informe sobre el impacto de Amazon en las pymes españolas de 2024:

Más de 17.000 pymes españolas venden en Amazon, superando los 1.200 millones de euros en exportaciones, un 20% más con respecto al año anterior.

Las pequeñas y medianas empresas españolas que venden en Amazon también son un motor de creación de empleo en el país, ya que, en la actualidad, dan trabajo a más de 45.000 personas en España para gestionar su negocio online.

Del conjunto total de pymes, el 75% vende sus productos por lo menos en un país más allá de nuestras fronteras, y más del 65% lo hace a países de la Unión Europea.

Las pymes que venden en Amazon exportan a un total de 160 países en todo el mundo. Los cinco países a los que más exportan las pymes españolas son Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos y Reino Unido.

En total, las pequeñas y medianas empresas españolas vendieron más de 125 millones de productos en la tienda de Amazon en 2024, lo que equivale a más de 230 productos vendidos por minuto.

Más del 60% de las pymes españolas que venden en Amazon tienen su sede en provincias que no son ni Madrid ni Barcelona. Además, cerca de 5.000 de estas pequeñas y medianas empresas están localizadas en municipios de menos de 30.000 habitantes, promoviendo el desarrollo económico y social de estas comunidades.

La internacionalización de las pymes aragonesas

Con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento global de las pequeñas y medianas empresas españolas, Amazon recientemente reafirmaba su compromiso marcándose el objetivo de duplicar sus exportaciones hasta alcanzar los 2.000 millones de euros para 2030, en línea con la estrategia económica nacional de España, que busca aumentar las ventas transfronterizas de las pymes españolas como medio para incrementar la competitividad y productividad en España. Este compromiso llega tras el éxito del programa Despega, que ha ayudado a digitalizarse a un total de 50.000 pequeñas y medianas empresas antes de lo previsto, superando las expectativas establecidas durante su lanzamiento hace cinco años.

Además, este anuncio referente a las exportaciones se une a la nueva iniciativa lanzada por ICEX España Exportación e Inversiones en colaboración con Amazon, Impulsa. Este nuevo programa de aceleración está dirigido a pymes españolas que ya han consolidado su presencia en el mercado nacional y quieren dar el salto fuera de nuestras fronteras. Este proyecto, con una duración de 12 meses, ofrecerá a 20 empresas participantes asesoramiento estratégico personalizado por parte de expertos de Amazon, créditos publicitarios y apoyo estratégico para el posicionamiento internacional de sus marcas.