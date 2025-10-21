Adient desbloquea la negociación del ERE en Alagón y reduce los despidos de 178 a 108

Las negociaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) en la planta de Adient en Alagón han dado un giro significativo. Tras cuanto días de intensas reuniones, la empresa “ha asumido buena parte de las reivindicaciones principales del comité", según aseguran fuentes sindicales. El proceso ha entrado en una fase de entendimiento que podría evitar los despidos forzosos.

La dirección, que en un inicio planteó 178 extinciones de empleo -el 25% del total de la plantilla-, ha presentado una propuesta que contempla recolocaciones internas y mejoras en las condiciones de salida, reduciendo el número de despidos a 108. El plan incluye internalizar trabajos que actualmente realizan empresas externas, lo que permitiría mantener unos 70 puestos de trabajo en áreas de logística, almacenaje y revisiones de calidad. Estos empleados serían reubicados en una nave anexa “sin merma económica ni pérdida de derechos laborales”, precisan desde OSTA.

Además, la compañía ha mejorado su oferta sobre el convenio especial con la Seguridad Social, ampliando la protección para los trabajadores de mayor edad, algo a lo que ya se abrió en la anterior reunión.

Las indemnizaciones por despidos serían las recogidas en el convenio colectivo: 45 días por año trabajado para contratos anteriores a 2012 y 33 días para los posteriores, con incentivos adicionales aún por definir.

“La empresa se ha comprometido a presentar en la próxima reunión un redactado negro sobre blanco en el que quede claro que no habrá despidos forzosos”, explican fuentes sindicales, que califican el cambio como “un desbloqueo evidente” tras el clima de tensión de las semanas anteriores.

Según fuentes comité, con la suma de recolocaciones, retiros anticipados por edad e incentivos voluntarios, el expediente podría resolverse sin medidas traumáticas. “Venimos de un escenario de 178 despidos forzosos y ahora hablamos de salidas voluntarias y recolocaciones internas. El cambio es sustancial”, destacan desde OSTA.

Las partes continuarán negociando durante los próximos días para cerrar los detalles del acuerdo definitivo. Mientras tanto, la plantilla afronta esta nueva etapa con prudente optimismo, tras semanas de incertidumbre sobre el futuro de la planta zaragozana.