Alejandro Moda celebra su 50º aniversario con la creación de la Beca de Investigación contra el cáncer de próstata

Alejandro Moda ha celebrado este martes su 50º aniversario con un emotivo acto en el que moda, ciencia y compromiso social se unieron para dar un paso histórico: la presentación de la Beca Alejandro Moda de Investigación, un proyecto destinado a impulsar el desarrollo de drones de detección y ataque selectivo contra células tumorales, dentro del campo de la oncología molecular.

El evento, que ha tenido lugar en Zaragoza, ha sido conducido por la responsable de la firma, Vanessa Til, y ha contado con la presencia de destacadas autoridades como el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate; la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte; el director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón), Ángel Lanas; el director ejecutivo del IIS Aragón, Óscar López; el director de la Fundación ARAID, Francisco Rubio; el fundador de The Movement, Javier Alcázar; y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Aragón, Patxi García Izuel, entre numerosos empresarios, representantes del ámbito cultural, deportivo y social aragonés.

Durante el acto, Alejandro Moda anunció que la beca será gestionada por el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón), bajo la dirección del investigador Alberto J. Schuhmacher, responsable del Grupo de Oncología Molecular del IIS Aragón y científico de la Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID). El proyecto se centra en una línea de investigación pionera a nivel internacional, que aplica la nanotecnología y la inteligencia artificial al diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata.

“Una empresa solo tiene sentido cuando devuelve a la sociedad una parte de lo que ella le ha dado”, afirmó Alejandro Martínez, fundador de Alejandro Moda, en su intervención junto a Pilar, su compañera y cofundadora. “Esta beca de investigación es un gesto de agradecimiento, de compromiso y de esperanza en el futuro. Estoy seguro de que, juntos, vamos a convertirla en algo muy grande”.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, destacó la iniciativa como “un ejemplo inspirador de cómo el tejido empresarial aragonés puede contribuir directamente al avance científico y al bienestar de la sociedad”, y subrayó la importancia de la colaboración público-privada en la investigación biomédica.

Asimismo, se ha anunciado que desde hoy y hasta el 13 de diciembre, el 25% de todas las compras realizadas en las tres tiendas Alejandro Moda se destinará íntegramente a la financiación de la beca, permitiendo que cada cliente participe activamente en el impulso de la investigación aragonesa y en la lucha contra el cáncer de próstata.

El acto concluyó con una actuación sorpresa del grupo vocal B Vocal, que puso el broche de oro a una jornada marcada por la emoción, el compromiso y el orgullo de una empresa que, tras cinco décadas de historia, reafirma su vínculo con Aragón y con la sociedad.

Tras el acto institucional, los asistentes pudieron disfrutar de un vino aragonés de Bodegas Aragonesas, en un ambiente de celebración y agradecimiento compartido.