Azcón vuelve a posicionarse "radicalmente en contra" del trasvase del Ebro y niega que esté en "la agenda del PP"

El presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP en la comunidad, Jorge Azcón, ha vuelto a rechazar este martes el trasvase del Ebro. El jefe del Ejecutivo autonómico ha respondido así a Esperanza Aguirre, exministra y expresidenta de la Comunidad de Madrid, que en una reciente entrevista publicada por los diarios de Prensa Ibérica ha defendido el Plan Hidrológico Nacional y ha llamado a "explicar" al PP de Aragón que "el Ebro tira al mar decenas de miles de litros de agua y eso no se puede consentir". Azcón se mantiene en su posición contraria al trasvase, la que ha tenido que defender varias veces en las últimas semanas por sus aplausos en un mitin en Murcia a un discurso de Alberto Núñez Feijóo que llamaba a "traer agua de donde sobra".

Azcón se ha posicionado "radicalmente en contra" del trasvase del Ebro, una cuestión que "no está en la agenda del PP y no va a estar". El aragonés vuelve a dar un portazo a una polémica que no deja de entreabrirse por las declaraciones de otros líderes populares. "La señora Aguirre puede tener una opinión sobre esta cuestión, pero no hay ningún proyecto de trasvase del Ebro", ha censurado Azcón.

El presidente del PP en la comunidad, que ha comparecido ante los medios de comunicación junto a Elías Bendodo antes de una jornada de trabajo del grupo parlamentario popular en las Cortes de Aragón, ha mantenido en su discurso que en la comunidad "no sobra agua" y ha vuelto a reclamar "las obras en las infraestructuras hidráulicas pendientes". Sobre la posición de los populares de la comunidad, Azcón ha asegurado que la postura "ni cambia ni va a cambiar" y ha declarado que "el agua para los aragoneses es sagrada".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido que el trasvase del Ebro es "un debate ficticio". Azcón ha afirmado que "el problema del agua tiene que ver con su aprovechamiento" y ha denunciado que "el Gobierno de España tiene paralizadas las obras". El líder del PP en Aragón ha vuelto a recuperar el pantano de Yesa, una de las infraestructuras hidráulicas más reclamadas por el popular desde su salto a la política autonómica.

Aguirre dice que "no se puede consentir" que el Ebro eche "miles de litros" al mar

El posicionamiento de Azcón sobre el trasvase del Ebro viene marcado por la entrevista publicada por los diarios de Prensa Ibérica a Esperanza Aguirre, exministra y expresidenta de la Comunidad Madrid. Aguirre, que presenta este martes su último libro en Murcia, fue preguntada por cuestiones nacionales y por la situación política actual.

Al ser consultada por qué revertiría de las acciones de los últimos Gobiernos liderados por el PSOE, Aguirre respondía que "la Ley de Memoria Democrática y continuaría con la Ley Trans y muchas cosas más". "Por supuesto, hay que reponer el Plan Hidrológico Nacional. Estaba financiado por la Unión Europea y decidido hasta la construcción de todas las infraestructuras hidráulicas que son necesarias para un país seco como es España. Para mi gran indignación, en el año 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy no lo retomó", censuró la popular.

A Aguirre se le recuerda en la entrevista que el PP de Aragón no estaría por la labor de ese plan y que tendría que "convencer" a la federación que lidera Jorge Azcón de llevar a cabo ese Plan Hidrológico Nacional. "Pues habría que explicarle que el Ebro está tirando al mar todos los años decenas de miles de litros de agua y eso no se puede consentir", cierra Esperanza Aguirre.