Bendodo "confía" en la gestión de Azcón y no aprieta por un adelanto electoral en Aragón

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha recibido el refrendo del vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, que ha expresado su "confianza" en las decisiones y la gestión de Azcón a la hora de aprobar presupuestos o decidirse por adelantar las elecciones.

"En Aragón, la direccion nacional tiene toda la confianza en toda la gestión y decisión del Gobierno del presidente Azcón", ha dicho Bendodo. "La primera obligación de cualquier presidente es cumplir con la ley", y ha recordado Bendodo, que lo que tienen que hacer los presidentes es "presentar el proyecto de presupuestos en el último trimestre del año".

A diferencia del Gobierno de España, ha criticado Bendodo, "nuestros gobiernos autonómicos lo que harán es cumplir con esa obligación e intentarán aprobarlos". Y ha considerado, en línea con lo que viene defendiendo el presidente aragonés, que "será muy difícil no votar que sí" a las cuentas de 2026. "Quien vote en contra, tendrá que explicarlo", ha recalcado Bendodo.

Ante la pregunta de qu é ocurrirá si no hay presupuestos para 2026, Azcón ha tomado la palabra y ha recordado que "de la convocatoria de elecciones solo la puede responder el presidente del Gobierno de Aragón, que es quien tiene la competencia de convocar elecciones anticipadas". "Mi voluntad es aprobar los presupuestos, no convocar las elecciones. La obligación es aprobar los presupuestos que mejoren la vida de los aragoneses", ha insistido Azcón, que ha repetido el mismo argumento de veinte maneras diferentes y ha evitado en todas las preguntas de los periodistas concretar qué pasará si no logra su objetivo de aprobar las cuentas para 2026.

"El Gobierno del PP quiere tirar del carro para avanzar y mejorar. Si hay quien está dispuesto a frenarlo y poner palos en la rueda tendrá que explicar por qué. Hoy objetivamente no hay razones que impidan que se apruebe un presupuseto", ha subrayado, y ha vuelto a recordar los incrementos en partidas clave del presupuesto, como Sanidad o Educación, con subidas de entre el 8% o 9%. "¿Por qué no se a aprobar? ¿Qué lo impide?", se ha preguntado Azcón.

Por otro lado, respecto a los plazos para presentar su proyecto presupuestario, el presidente aragonés ha vuelto a explicar que presentarán el techo de gasto una vez que se conozcan las cifras en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que la ministra Montero ha asegurado que llegará "en los próximos días". "Ese techo de gasto irá unido a la presentación del presupuesto. Si hay quien quiere frenar Aragón y ponerle palos en la rueda, no va a ser el PP", ha declarado el presidente aragonés.

Azcón y Bendodo, en su llegada a la sede del PP en Aragón, en la calle Ponzano. / Jaime Galindo.

"Volver a preguntar a los aragoneses en las urnas es inapropiado"

Asismimo, ha llegado a decir el presidente que "no contemplamos otra alternativa" a aprobar los presupuestos. Es decir, que no contempla el adelanto electoral en un momento clave a nivel económico para la comunidad autónoma. "Aspiramos que Aragón sea una de las comunidades autónomas más ricas en España. Para eso es necesario que aprobemos esos presupuestos. La pregunta es ¿por qué no se van a aprobar?", ha reiterado.

Y también ha declinado forzar un adelanto basándose en las encuestas, que arrojan una mayoría holgada del PP. "No se puede gobernar pensando en las encuestas, sino en el interés general, en lo que más interesa a los aragoneses. Y aunque las encuestas sean positivas, el objetivo del PP es gobernar no para el PP, sino para los aragoneses", ha zanjado Azcón.

"Los aragoneses ya hablaron en mayo de 2023. Querían un cambio político en Aragón. Este Gobierno en solitario funciona mejor y tiene proyectos de futuro que van a mejorar Aragón", ha considerado el presidente, que ha señalado también que "volver a preguntar a los aragoneses es inapropiado". "El PP tiene un objetivo: seguir apostando por la prosperidad, y cambiar el Gobierno de España para que no siga generando desigualdad", ha concluido Azcón.