BonÀrea crece en Épila: el macrocomplejo agroalimentario ya trabaja al 25% y supera los 200 empleados

El macrocentro agroalimentario de BonÀrea en Épila (Zaragoza) se consolida como uno de los principales polos productivos del sector alimentario en España. El complejo ya opera al 25% de su capacidad con más de 200 trabajadores, un desarrollo que se ha alcanzado tras ejecutarse inversiones por valor de 223 millones de euros, el 56% del presupuesto total del proyecto. Las obras, iniciadas en 2019, avanzan según el calendario previsto.

El grupo catalán abrió este martes las puertas de su nueva plataforma logística e industrial a los medios de comunicación para mostrar su estado actual. Cuando alcance su pleno rendimiento, entre 2029 y 2030, se espera que genere hasta 4.000 empleos directos. El gran salto laboral se producirá con la puesta en marcha de los mataderos cárnicos de cerdos, rumiantes, pollos y pavos, junto con sus respectivas naves de elaboración, aunque desde la empresa no precisan por ahora los plazos para el lanzamietno de estas instalaciones.

La principal novedad anunciada es el inicio, antes de finalizar el año, de las obras de una nueva planta de producción de alimentos para mascotas. Con un plazo de construcción de dos años, esta planta comenzará a operar en 2027.

Con esta instalación, BonÀrea reforzará su modelo de integración vertical, que abarca desde la producción ganadera hasta la distribución minorista, y añadirá una nueva línea industrial dentro de su estrategia de diversificación.

Envasado de leche en 2026

El siguiente gran paso llegará en primavera de 2026, cuando entre en funcionamiento la nave de líquidos. Comenzará en el mes de abril con una línea de envasado de la leche, que tiene una capacidad m de diez millones de litros al año. Se trata de una de las inversiones más relevantes del complejo, que permitirá ampliar la gama de productos lácteos del grupo y preparar el terreno para futuros procesos de envasado de aceites, vinos, aguas o zumos en los próximos años.

El complejo sumará también en el próximo años nuevos espacios abiertos al público, con la puesta en marcha una cafetería y una tienda de conveniencia junto a la gasolinera, además de siete cargadores ultrarrápidos, cinco para coches y dos para camiones, esto último en colaboración con BP e Iberdrola.