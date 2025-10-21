Daniel Bernad, el aragonés atrapado en Cuba que necesita de un antibiótico para salvar su vida: "Se encuentra en una situación muy crítica"

Unas vacaciones en Cuba se han convertido en un "infierno" para Daniel Bernad, un vecino de la localidad de Épila (Zaragoza) de 51 años que, tras unas complicaciones de salud, está ahora en una situación "crítica" y su familia pide ayuda para traerlo a España. La aventura la comenzó junto a un amigo el 3 de octubre, pero una intervención digestiva de emergencia "enturbió la situación", comenta a este diario Daniel Mosteo, su cuñado. "Nos comentaron que el día 10, en el hotel, se empezó a sentir mal y tuvieron que operarle. Ya más tarde, empezó a tener compliciones: estaba desarrollando una neumonía. Ahí fue cuando mi mujer - su hermana - y yo decidimos venir para aquí a cuidarle", aclara.

Daniel se encuentra ahora mismo en la uci del hospital cubano de Santa Clara, en un estado "crítico" después de que este domingo volviera a "torcerse el asunto". "El otro día empeoró aunque al principio pensáramos que se estaba desarrollando bien, y era así. Ahora necesita colistina, un antibiótico que aquí no tienen", dice su cuñado, que ya ha tratado y hablado con responsables del consulado de España en el país del Caribe.

Pese al esfuerzo de él y de su mujer, desde la delegación española, quitando el apoyo humano, no han podido hacer nada por devolver a Daniel Bernad "de vuelta a casa", al ser, según confirma su familiar, "políticamente imposible repatriarlo".

La situación es tan grave que queremos volver a España. Pero resulta imposible, los medios son los que son Daniel Mosteo — Cuñado de Daniel Bernad

"Ya que no podíamos llevarle de vuelta a nuestro país, propusimos traer la medicina necesaria en un avión medicalizado aquí. Pero al tratarse de un presupuesto tan elevado, unos 300.000 euros, nos lo rechazaron", comenta Mosteo. El problema se comunicó a la familia del epilense, "consternada" por la situación, y para intentar ayudar crearon un crowdfunding "con el fin de que la gente, medios o instituciones aportaran a la causa y ayudaran a Daniel".

No todo son malas noticias, ya que gracias a unos "amigos y contactos" consiguieron parte de las dosis con las que el zaragozano tenía que tratarse, pero no fueron suficientes tras las últimas complicaciones estomacales del fin de semana, cuando se informó de su situación vía redes sociales.

"Respecto a si obtendremos los antibióticos, puedo decir que las instituciones están moviendo hilos. No los tenemos en la mano, pero espero que en un periodo pequeño de tiempo estén, ya que se han hecho las medidas precisas para ello", especula Mosteo, con esperanzas puestas en que todo se resuelva pronto.

El seguro del viaje "está cubriendo todos los gastos hasta ahora", en cuanto a hospitalización y otras cuestiones, y en un principio este martes se lo llevan al hospital de La Habana, que cuenta con más medios que el de Santa Clara. "Este hospital cuenta con grandes personas y profesionales, pero los medios son muy limitados. Hoy Daniel será trasladado al hospital de La Habana, más avanzado en este sentido, esperemos", confirma su cuñado.

Esta fuente no ha querido informar del estado preciso por el que está pasando el vecino de Épila, pero insiste en que es uno "muy complicado" por lo que la actuación rápida es "clave".