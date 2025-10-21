Un fallo en el sistema impide la citación online para la vacunación de la gripe en Aragón

Si algún aragonés está intentando este martes citarse online para la vacuna de la gripe y el covid en su centro de salud, no va a poder. Un fallo en el sistema de petición de cita a través de Salud Informa está provocando que no se puedan registrar citas nuevas ni tampoco anular las ya solicitadas.

Fuentes del Departamento de Sanidad han precisado a EL PERIÓDICO que la incidencia "no tiene nada que ver" con la caída de la nube de Amazon que se produjo este lunes. El problema solo está afectando a las citas para la vacunación, mientras que la petición de consulta en Atención Primaria no registra fallos.

De hecho, en el apartado de vacunación de gripe y covid de la aplicación de Salud Informa ya aparece un aviso que alerta de "tareas de mantenimiento" en la página. "Por problemas técnicos, el servicio de vacunación online está temporalmente deshabilitado. Se reativará a la mayor brevedad posible", dice un mensaje.

El mensaje de alerta que aparece en estos momentos en Salud Informa. / EL PERIÓDICO

Dada la situación y hasta que se solucione la situación, desde la consejería señalan que "se puede pedir cita por teléfono o presencial" para la gripe o la dosis del covid. "Los técnicos están trabajando para solucionar el problema y activarlo todo", precisan.

El fallo en el sistema, según han indicado varios profesionales sanitarios a este diario, ya se detectó ayer. "No hemos podido citar vacunas ni tampoco registrar a los ya vacunados", aseguran. "Hemos intentado anular visitas que teníamos para hoy y tampoco ha habido manera", añaden.