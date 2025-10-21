Cómo funciona la nueva tarjeta inteligente del transporte interurbano en Aragón

La tarjeta inteligente para usuarios del servicio de transporte interurbano del Gobierno de Aragón estará disponible el año próximo, ha adelantado este martes el director general de Transportes, David Sánchez Fraile, quien ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón a petición propia y del grupo parlamentario socialista para informar sobre el nuevo mapa concesional autonómico de transporte.

De la nueva tarjeta se han diseñado la imagen corporativa y las herramientas informáticas para seguridad, hay un contrato para suministro primeras 22.000 tarjetas y se dispondrá de una red externa con pasarela de pago.

Se creará una red de venta y recarga de las tarjetas para "ponérselo fácil a todo el mundo". Las personas mayores tendrán descuentos.

Ha señalado que los últimos cuatro gobiernos de Aragón han trabajado, desde 2014, en el nuevo mapa concesional del transporte y que al actual equipo le corresponde la puesta en marcha de los servicios y su gestión, recabando el proyecto el "absoluto apoyo y consenso social", de forma que "se ha conseguido implementar un servicio público tan esencial para mejorar la vida de los aragoneses".

El nuevo mapa se fundamenta en "la universalidad, la accesibilidad la accesibilidad, la equidad y la justicia", ha añadido el director general.

El mapa se configuró en 19 zonas, 15 interurbanas y cuatro metropolitanas, ambas licitaciones iniciadas en 2022, con la mayoría de ellas puestas en práctica.

Respecto a la "lentitud" de la implementación, ha dicho que "este expediente ha sido el más complejo" de la administración, con numerosos recursos, una sentencia judicial, dos incidentes de ejecución de la sentencia, cuatro recursos, cinco exclusiones por bajas temerarias, un procedimiento contradictorio respecto a un fraude de ley por la concurrencia de una empresa y tres recursos contra las adjudicaciones, sumando más de 20.000 folios de expediente.

Las fases

En septiembre de 2024 comenzó la explotación de seis servicios y el pasado mes de diciembre cuatro lotes más, con el firme objetivo de implementar el resto de los lotes este año, con cuatro en octubre, Monegros-Zaragoza, Fraga-Zaragoza, Moncayo-Zaragoza y Cinco Villas-Zaragoza, y en noviembre Sobrarbe y Ribagorza con Barbastro, Gúdar-Teruel, y Aranda-Zaragoza, en diciembre, Alto Gallego y Jacetania con Zaragoza y Fraga-Monzón-Barbastro, iniciando los servicios a comienzos del año próximo.

En noviembre se pondrán en marcha la líneas Cuarte de Huerva-Zaragoza, La Muela-Zaragoza y La Muela-Zaragoza-Épila y en diciembre Zaragoza-Utebo, Zaragoza-Casetas, Casetas-Sobradiel y Villarrapa-Torres de Berrellén. Hasta la fecha se han prestado 275.000 servicios utilizados por más de 4 millones de usuarios en más de 200 rutas.

El Departamento está tramitando las peticiones y reclamaciones y se está procurando que ayuntamientos y comarcas dispongan de toda la información, que se publica en la web del Gobierno de Aragón.

En relación al sistema central de gestión, con una inversión de 1,3 millones, se verificará su funcionamiento en noviembre, y en cuanto al portal web estará listo en enero.

Colaboración entre administraciones

Desde el grupo socialista, el diputado Daniel Alastruey ha recalcado que el proyecto viene del anterior Gobierno, realzando "la colaboración, absolutamente necesaria" y sobre el retraso de su puesta en marcha, ha indicado que "ha habido retraso objetivo respecto a los anuncios de este Gobierno, es autoinducido". "Esperamos que los plazos esta vez se cumplan y el mapa quede definitivamente en marcha", ha dicho, añadiendo que "es bueno que se hagan ajustes" para "conjugar los intereses de diferentes colectivos".

Alastuey ha expresado su preocupación por la colaboración entre administraciones, llamando la atención sobre "las fricciones" con la Administración General del Estado, que está diseñando su propio mapa concesional y ha señalado que "es muy goloso criticar permanentemente lo que hace el Gobierno central", preguntando qué alegaciones ha hecho el Gobierno de Aragón al mapa concesional del Ministerio de Transportes.

Ha intervenido por parte del PP el diputado Antonio Romero, quien ha indicado que con el nuevo mapa se garantiza un servicio "más moderno y sostenible" y que refuerza la cohesión territorial, contribuyendo a la igualdad de oportunidades.

"Detrás de cada parada tenemos personas que necesitan esos autobuses y esa movilidad", ha continuado Romero, subrayando que el número de servicios ofertados aumenta un 15% y la inversión pública pasa de 11 a 20 millones de euros anuales. También ha asegurado: "Mientras en Aragón ampliamos, el Estado recorta", apuntando que los autobuses de Aragón recorrerán un 33 por ciento más de kilómetros y los del Estado un 31 por ciento menos, con los nuevos mapas concesionales.

Para la diputada de Vox Carmen Rouco, "once años para hacer un nuevo mapa supone una ineficiencia total" y ha reclamado "hacer un profundo examen de responsabilidad", aseverando: "Es una auténtica vergüenza".

Ha preguntado "cómo se va avanzando" en la implementación de las tarjetas inteligentes para los usuarios, también sobre las rutas más largas, afirmando que "después de once años algo se puede hacer".

En representación de CHA, Isabel Lasobras ha señalado que la continuidad institucional "es un valor en sí mismo" y que este mapa pretende crear un mapa más accesible, racional y conectado, destacando que "ha habido mucho diálogo con el territorio", con rutas ya en funcionamiento que utilizan vehículos más sostenibles. "La ciudadanía quiere saber si puede coger un autobús para ir a un hospital o a un instituto", no hablar de expedientes, ha añadido.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha afirmado que "se está consiguiendo" mejorar el sistema de transportes y ha mencionado algunos problemas como "la voluntad encomiable de dar servicio a todos los pueblos que a veces ha configurado rutas excesivamente largas y eso es ineficaz", poniendo el ejemplo de Villar del Salz, cuya ruta con Monreal del Campo tarda siete horas en hacer la ida y vuelta. "El tiempo de nuestra gente también vale", ha zanjado, recomendando el transporte a demanda.

En el turno del PAR, Alberto Izquierdo ha mencionado la línea de Gúdar-Javalambre, donde varios ayuntamientos mantienen "casi a pulmón" una línea que "tiene a los ayuntamientos en jaque económicamente", preguntando "cuándo podremos disfrutar de ese servicio como otros territorios" y en el caso de Borja (Zaragoza), ha comentado que antes había dos líneas y ahora no sale la línea que llevaba estudiantes y pacientes hospitalarios: "Muchos vecinos se quejan".