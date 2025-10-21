Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mapa de las viviendas okupadas en Aragón: ya hay más de 300 a la venta

Destaca el porcentaje de viviendas okupadas a la venta en la ciudad de Huesca

Un hombre ojea los anuncios en un escaparate.

Un hombre ojea los anuncios en un escaparate. / Manu Mitru / EPC

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

El número de viviendas okupadas a la venta en Aragón durante el tercer trimestre en el portal inmobiliario 'Idealista' ascendía a un total de 316, el 1 % del total de las ofertadas en todo el territorio de la comunidad.

A nivel nacional, el número de viviendas okupadas a la venta durante el tercer trimestre en Idealista superó las 23.000 unidades, el 3 % de las cerca de 767.000 que estaban a la venta en dicho periodo, y el 39 % de ellas se encontraba en Cataluña.

Viviendas okupadas en Aragón

Los datos aportados por el referido portal inmobiliario destacan el porcentaje de viviendas okupadas a la venta en la ciudad de Huesca, un 5,2% del total, aunque se precisa que el número de inmuebles en esta situación eran únicamente trece.

En la ciudad de Zaragoza la cifra de viviendas okupadas a la venta entre julio y septiembre era de 77, un 1,7% del total, mientras que en la capital turolense eran únicamente 2, el 1,4% de la totalidad de la oferta.

Por provincias, la okupación era de un 2,4 % en la de Huesca (59 viviendas), de un 1,5% en la de Teruel (16), y de un 1,9% en la de Zaragoza (149).

Por comunidades

Cataluña fue la región con un mayor índice de okupación, y tras ellas se situó Andalucía, que concentró el 22 % del total; la Comunidad Valenciana, con el 11%; y la Comunidad de Madrid, con el 7%, según ha señalado el referido portal inmobiliario a partir de datos propios.

Girona fue la capital española en la que más viviendas okupadas se vendían en el tercer trimestre, el 8,9 % de las que se anunciaban.

Le siguen Tarragona (8,8%), Sevilla (8,4%), Almería (6,4%) y Murcia (6,3%). Por encima de la media nacional también están Lleida (5,7%), Huelva (5,6%), Huesca (5,2%), Barcelona (3,7%), Santa Cruz de Tenerife (3,6%) y Málaga (3,4%).

El resto de grandes mercados tuvo un peso inferior a la media: en Palma supuso el 2,5 % del total, en Madrid el 2,4 %, en Valencia el 2,3 %, en Alicante el 1,9%, en San Sebastián el 1,7% y en Bilbao solo el 1%. Soria fue la única capital donde no existían viviendas okupadas a la venta.

Analizando el número de viviendas sin posesión en el mercado de venta, la ciudad de Barcelona lideró la clasificación con 855 viviendas okupadas a la venta durante el tercer trimestre, seguida por Madrid (776), Sevilla (558), Murcia (427), Málaga (304), Valencia (200), Palma (184) y Almería (158).

Estas ocho capitales reunieron el 69% de todas las viviendas okupadas en venta de las capitales españolas.

Barcelona fue la provincia en la que más pesaron estas viviendas en el mercado de venta, con el 7,9 % de toda la oferta. Le siguieron las provincias de Sevilla (6,6%), Toledo (5,3%), Huelva (5,1%) y Almería (5,1%).

Según señala Idealista, hay un porcentaje muy relevante de propietarios "que se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia" y que se ven obligados a vender su propiedad a un precio que, en muchas ocasiones, roza el 50% del precio real.

Para revertir esta situación pide políticas que protejan a los propietarios, que ofrezcan seguridad jurídica y les aseguren la recuperación de su vivienda y lamenta que se minimice esta realidad, utilizando a veces "comparaciones irreales" que cambian la percepción del mercado y redundan en la sensación de desprotección. 

TEMAS

