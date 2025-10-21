Un nuevo brote de sarna afecta a una residencia de ancianos en Zaragoza

La preocupación cunde entre los familiares de una residencia de ancianos de Zaragoza. Según ha podido conocer este diario, un brote de sarna se encuentra activo en un centro el barrio de Juslibol, afectando al menos a media docena de ancianos. Los responsables de la entidad han dado aviso al Gobierno de Aragón que mantiene abiertos los protocolos de actuación diseñados para estos casos.

Los familiares de las personas alojadas en la residencia han trasladado su preocupación por la situación que se vive en el centro. "Pedimos que se actúe con más transparencia", reclaman. Los primeros casos están activos desde el 26 de septiembre y en este tiempo la dolencia se ha expandido a otros ancianos, sin llegar a afectar en ningún momento a los propios trabajadores del centro.

Desde la residencia, que indican que solo tienen constancia de tres casos activos en este momento, señalan que los primeros afectados se comunicaron directamente a los familiares. Por parte de los afectados, lamentan que el sigilo con el que se ha llevado el brote "ha permitido la propagación continua en un entorno vulnerable como una residencia de ancianos, donde muchos residentes tienen movilidad reducida e inmunidad comprometida".

Desde la consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón destacan que como ha sucedido en casos similares tras conocer el brote se puso en marcha el tratamiento farmacológico pertinente, con medicación específica para los afectados y sus contactos. Este plan para eliminar la sarna se realiza semana tras semana para cortar los ciclos de transmisión del ácaro. De forma paralela, en la propia residencia se toman medidas ambientales para garantizar la limpieza y desinfección de todo tipo de textiles, enseres e instalaciones.

¿Qué es la sarna?

La sarna es una infestación de la piel causada por ácaros. Provoca una erupción en la piel y un picor intenso, sobre todo por la noche. Su forma de transmisión es por contacto directo persona- persona, por compartir prendas de vestir o toallas y ropa de cama.

El brote de escabiosis en la residencia del barrio de Juslibol se detectó a finales del mes pasado. El caso de sarna sigue un protocolo de abordaje sanitario similar que al aplicado en el brote detectado hace un año en la residencia Sonsoles de Alagón.

En ese caso, debido al alto número de afectados, desde el Gobierno de Aragón se tomaron medidas especiales para tratar de frenar la cadena de contagios. Al menos 160 usuarios del centro, todos ellos entre los 60 y los 80 años en su mayoría y con discapacidades intelectuales, resultaron afectados y sometidos a tratamientos con medicación específica para las personas afectadas por el ácaro y sus contactos.