Opel plantea incorporar su marca al coche que la china Leapmotor fabricará en Zaragoza

El grupo Stellantis estudia lanzar un modelo gemelo del B10 de su socio asiático, el vehículo eléctrico que se prevé producir en Figueruelas a partir de 2016

El Leapmotor B10, el SUV que se plantea utilizar de base para un modelo de la marca Opel.

Jorge Heras Pastor

Zaragoza

Stellantis tiene entre manos un proyecto que podría dar un recorrido mayor si cabe al previsible desembarco de la firma china Leapmotor en su fábrica de Figueruelas (Zaragoza). El grupo automovilístico, aliado con la compañía asiática para su expansión internacional, se plantea lanzar un modelo de marca europea Opel que tome como base el vehículo eléctrico B10 de su socio, que prevé empezarse a producir en la planta aragonesa a partir del tercer trimestre de 2026.

Se trataría de comercializar un modelo de inspiración y tecnología china bajo la marca alemana, un movimiento inédito en la industria europea, según una información publicada por Les Echos, el principal diario económico y financiero de Francia, que cita dos fuentes conocedoras del asunto.

La multinacional automovilística planea incorporar así el icónico rayo de Opel al Leapmotor B10, un SUV eléctrico desarrollado por su socio chino con el que Stellantis ya colabora en una alianza comercial y empresarial.

La fábrica de Figueruelas, ligada históricamente a la marca alemana, está llamada a jugar un papel clave en esta estrategia al perfilarse como base industrial en Europa de la firma asiática, algo que se da por hecho en el sector aunque no ha sido confirmado oficialmente por estas compañías.

El grupo surgido de la fusión entre PSA y Fiat-Chrysler estaría analizando la posibilidad de rebautizar este modelo asiático para integrarlo en la gama Opel, ampliando así su oferta eléctrica en el segmento familiar.

El diario Les Echos no precisa en qué planta se fabricaría, pero se deduce que sería en Zaragoza al tratarse de un modelo gemelo del B10, que dentro de un año se espera que salga de las líneas de montaje de la factoría aragonesa, donde ahora se ensamblan tres coches: el Opel Corsa, el Peugeot 208 y el Lancia Ypsilon.

El Leapmotor B10 destaca por contar con una arquitectura de software totalmente centralizada, un enfoque que, según el medio francés, solo Tesla ha logrado implementar con éxito en el mercado occidental. Esta estructura permite actualizaciones más rápidas y una mayor integración de sistemas, lo que reforzaría la posición tecnológica de Opel en el mercado de vehículos eléctricos accesibles.

El modelo chino se comercializa con dos variantes de batería LFP de 55 y 65 kWh. Sin embargo, Stellantis todavía no ha decidido si trasladará ambas versiones al catálogo Opel o si optará por una única configuración para simplificar la producción y contener costes.

Los fabricantes alemanes ya han intentado incorporar el logotipo de su marca en un coche chino en China. Sin embargo, hasta el momento, nunca se han atrevido a hacerlo en Europa.

De confirmarse, Stellantis abriría una nueva etapa en la globalización de su producción y Figueruelas sería probablemente la adjudicataria del proyecto. 

El grupo prevé presentar su nuevo plan estratégico en el primer semestre de 2026 y evita, por el momento, hacer declaraciones.

Queda por ver cómo reaccionaria el mercado europeo ante la llegada de un Opel eléctrico de ADN chino, ensamblado seguramente en España y con una arquitectura tecnológica que recuerda a la de Tesla.

