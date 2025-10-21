El PP de Aragón rompe relaciones con Vox hasta que dimita el asesor que publicaba mensajes racistas y fascistas

El presidente de Aragón, Jorge Azcón ha anunciado que rompe toda relación con Vox en Aragón hasta que dimita o sea cesado el asesor del grupo parlamentario en las Cortes de aragón que publicaba mensajes racistas y fascistas Marcos Francoy a través de la red social X, como ha denunciado EL PERIÓDICO DE ARAGÓN este martes. El presidente aragonés no ha tenido dudas a la hora de tomar la decisión y ha calificado de "intolerables" las manifestaciones del asesor de la ultraderecha. Francoy ya ha borrado su perfil en X.

"Son intolerables las informaciones sobre un asesor de Vox, con comentarios racistas", ha asegurado el presidente del PP en Aragón antes del encuentro con el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, que ha visitado la sede del PP aragonés y se ha reunido con su grupo parlamentario en un momento clave para la legislatura en la comunidad autónoma, pendiente de aprobar los presupuestos de 2026 y sin acuerdo a la vista con sus exsocios de Vox.

"No estamos dispuestos a soportarlo", ha incidido el presidente, que depende precisamente de este grupo parlamentario para aprobar las cuentas. De hecho, preguntado por si esto condiciona la negociación de los presupuestos, ha reiterado que no hablará con Vox ni el portavoz del PP en las Cortes llamará a su portavoz parlamentario, Alejandro Nolasco, mientras este trabajador del grupo parlamentario permanezca en su puesto.

"Creo que tiene que abandonar las Cortes de forma inmediata: no hay alternativa. No estamos dispuestos a soportar esas declaraciones y afirmaciones, sin duda, con rotundidad. O eses señor abandona las Cortes o nosotros no vamos a volver a hablar con Vox", ha insistido Azcón. "Mientras ese señor esté en el grupo parlamentario, el portavoz del PP no va a hablar con el portavoz de Vox. Tienen que despedir de forma inmediata a ese asesor: son unas declaraciones intolerables", ha denunciado Azcón.

Como adelantaba este diario, Marcos Francoy, asesor del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón y vocal y responsable de Organización de Vox en Huesca, comparte con frecuencia mensajes con contenido fascista y racista en sus redes sociales, en las que aparecen vídeos con simbología nazi, rechazo a cualquier tipo de inmigración o imágenes de José Antonio Primo de Rivera y Onésimo Redondo, entre otros destacados líderes o símbolos del movimiento fascista español.

Por ejemplo, en uno de los vídeos más compartidos por el asesor ultra se ve a un oficial nazi pintando una estrella de David en el escaparate de un negocio. En sus mensajes racistas también se ataca a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo. Hace tan solo una semana compartió un post sobre "El día de la raza", en la que se puede ver a Ramiro Ledesma, fundador de las JONS, realizando un saludo fascista.

Preguntado explícitamente sobre si no habrá negociaciones con Vox hasta que Francoy no dimita, Azcón ha vuelto a expresarse con rotundidad: "Si no es destituido, no iniciaremos las negociaciones con Vox". Y repreguntado por si eso significa que toda relación con el partido de extrema derecha se circunscribirá a su dirección en Madrid, ha declarado: "Dudo que Nolasco me invite a negociar la propuesta de presupuestos con la dirección nacional".

La petición de cese del asesor de Vox se produce después de semanas de desencuentros entre el PP de Aragón y Vox en la comunidad autónoma, con una tensión política casi equivalente a la necesidad que el PP tiene de Vox para poder sacar adelante sus cuentas. De momento, Azcón ha reiterado su intención de "aprobar los presupuestos" y ha vuelto a evitar responder si adelantará las elecciones de no tener presupuestos en 2026.