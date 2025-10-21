La renta media de los aragoneses creció un 15% entre 2020 y 2023

La renta media de los aragoneses creció entre 2020 y 2023 casi un 15%. El dato se desprende de la última publicación del INE (Instituto Nacional de Estadística), que ofrece los registros definitivos de la distribución de la renta en los hogares españoles. El organismo estadístico nacional refleja el crecimiento constante de las rentas en todo el país y coloca tres puntos por encima la media en la comunidad autónoma respecto al total de España.

Según los datos presentados por el INE, la renta media por persona en Aragón para 2023 (último ejercicio con los datos al completo) se sitúa en los 15.457 euros. La evolución en la última década es notable, ya que en 2015 el dato no llegaba a los 12.000 euros, con 11.784 euros por persona de media. El acelerón en el crecimiento se detecta desde 2020, el año de la pandemia, con un aumento importante en los ejercicios de 2021 y 2022: 13.922 y 14.564 euros de media era la renta aragonesa al término de esos dos años, respectivamente.

La media nacional registra un crecimiento a mayor velocidad en los tres últimos años, desde 2021. Es ese el primer año para el que el INE ofrece datos. Entonces, hace cuatro ejercicios, la renta media de un español era 13.268 euros, mientras que en 2023 alcanzó los 15.036 euros. En 2022, el salto intermedio fue de algo menos de 800 euros, ya que alcanzó los 14.061 euros.

El aumento de la renta en las tres provincias aragonesas desde 2015 traza, a diferentes alturas, la misma línea que registra la comunidad autónoma. Y al mismo ritmo, sin el sprint final que sí se aprecia en la renta media nacional. Los zaragozanos son los aragoneses con una renta media más alta, seguidos por oscenses y turolenses.

En las tres provincias, el salto en el poder adquisitivo de los ciudadanos se registra a partir de la pandemia. Los habitantes de Zaragoza cerraron 2020 con 13.637 euros de media, por los 15.650 euros que registran en la actualidad. Los zaragozanos se sitúan, así, por encima de la media que marca la comunidad autónoma, apenas un 1,24%.