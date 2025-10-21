Vox cede ante Azcón y cesa al asesor de los mensajes fascistas en redes sociales
La ultraderecha insiste en que los mensajes de Marcos Francoy "no representan el posicionamiento del grupo parlamentario"
Una hora. Ese es el tiempo que Vox Aragón ha resistido al órdago del presidente de Aragón, Jorge Azcón, que este martes ha asegurado que no negociaría ni tendría relaciones con la ultraderecha si Marcos Francoy, el asesor parlamentario que publicaba mensajes fascistas y racistas en sus redes sociales. Vox ha comunicado pasadas las 14.30 horas el cese de su asesor.
En un breve mensaje a los medios de comunicación, el grupo parlamentario de Vox ha admitido que "este lunes tomó la decisión de prescindir de los servicios de Marcos Francoy como asesor". Así, fuentes de Vox en la comunidad aseguran que el cese de Francoy se acordó el lunes, pero no se ha hecho público hasta después de la amenaza de Azcón.
