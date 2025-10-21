Vox no negociará los presupuestos de Aragón con el Gobierno de Azcón
La ultraderecha anima al PP a hablar con partidos "dispuestos a aceptar órdagos oportunistas y mezquinos" y avisa de que quiere "supervisar y dar consentimiento" de los asesores de los populares en una hipotética investidura futura
Vox no se sentará a negociar con el Gobierno de Jorge Azcón los presupuestos de Aragón para 2026. La ultraderecha ha emitido este martes por la tarde un comunicado en el que da por rotas las relaciones con el Partido Popular en la comunidad y da portazo a una negociación presupuestaria que ni siquiera había comenzado. Todo ello a raíz de las informaciones sobre Marcos Francoy, asesor de la ultraderecha que vertía comentarios racistas y fascistas en redes sociales.
El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón avisa de que "no va a sentarse a negociar ningún acuerdo presupuestario con el Gobierno de Aragón del Partido Popular para 2026". Un mensaje que la formación, liderada por Alejandro Nolasco, liga a los comentarios de Azcón sobre Francoy, del que pidió su cese o dimisión para mantener relaciones entre ambos partidos. La ultraderecha cesó a su asesor, pero lamenta la exigencia del presidente aragonés: "El PP tendrá que negociarlos con quien esté dispuesto a aceptar órdagos oportunistas y mezquinos".
La ultraderecha aprieta aún más tuercas del PP y pone la mirada en un futuro resultado electoral. Vox da por hecho que, sin presupuestos por segundo ejercicio consecutivo, Azcón tendrá que activar "el botón nuclear" que tiene en el Pignatelli y convocar nuevos comicios autonómicos. Ante ello, los de Alejandro Nolasco avisan de que pondrán aún más dificultades para una hipotética negociación de investidura: "Si el PP solicita el futuro apoyo de Vox para conformar una mayoría que permita la investidura de un presidente y su correspondiente Ejecutivo, Vox incluirá en esta negociación el hecho de supervisasr y dar el consentimiento a todo el personal eventual que forme parte de las consejerías dirigidas por el Partido Popular".
Información en elaboración
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram
- El 'mini barrio' de Zaragoza que se reformará en 2026 con cientos de viviendas y una residencia de mayores
- El barrio de Zaragoza más parecido a un pueblo busca nuevo dueño para uno de sus dos bares: 'Una excelente oportunidad
- El tranvía 'vuelve' a Arcosur: Zaragoza señala 2028 como punto de inflexión para la movilidad en el barrio
- Pistoletazo de salida a un maratón de obras que transformará Zaragoza
- El histórico bar de las Delicias con menús diarios por 13 euros: 'Comida casera y de calidad
- Azcón: 'No es que no me arrepienta, es que estoy más convencido que nunca. Menos mal que apostamos por La Romareda
- Cerca de 50 administrativos llevan ante la Justicia de Aragón el concurso de méritos del Gobierno de Aragón
- El Rincón de Cerdeña, un restaurante italiano diferente en Zaragoza: 'Hay mucho más que las albóndigas de sepia