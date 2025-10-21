Vox no negociará los presupuestos de Aragón con el Gobierno de Azcón

Vox no se sentará a negociar con el Gobierno de Jorge Azcón los presupuestos de Aragón para 2026. La ultraderecha ha emitido este martes por la tarde un comunicado en el que da por rotas las relaciones con el Partido Popular en la comunidad y da portazo a una negociación presupuestaria que ni siquiera había comenzado. Todo ello a raíz de las informaciones sobre Marcos Francoy, asesor de la ultraderecha que vertía comentarios racistas y fascistas en redes sociales.

El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón avisa de que "no va a sentarse a negociar ningún acuerdo presupuestario con el Gobierno de Aragón del Partido Popular para 2026". Un mensaje que la formación, liderada por Alejandro Nolasco, liga a los comentarios de Azcón sobre Francoy, del que pidió su cese o dimisión para mantener relaciones entre ambos partidos. La ultraderecha cesó a su asesor, pero lamenta la exigencia del presidente aragonés: "El PP tendrá que negociarlos con quien esté dispuesto a aceptar órdagos oportunistas y mezquinos".

La ultraderecha aprieta aún más tuercas del PP y pone la mirada en un futuro resultado electoral. Vox da por hecho que, sin presupuestos por segundo ejercicio consecutivo, Azcón tendrá que activar "el botón nuclear" que tiene en el Pignatelli y convocar nuevos comicios autonómicos. Ante ello, los de Alejandro Nolasco avisan de que pondrán aún más dificultades para una hipotética negociación de investidura: "Si el PP solicita el futuro apoyo de Vox para conformar una mayoría que permita la investidura de un presidente y su correspondiente Ejecutivo, Vox incluirá en esta negociación el hecho de supervisasr y dar el consentimiento a todo el personal eventual que forme parte de las consejerías dirigidas por el Partido Popular".