El sector de la movilidad eléctrica celebra en Zaragoza su IX Congreso Europeo

Zaragoza acoge desde este martes el IX Congreso Europeo de Movilidad Eléctrica, que se celebra en la sede de Mobility City, en la capital aragonesa. Este encuentro internacional está organizado por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), que ha elegido la capital aragonesa por ser "epicentro del sector a nivel industrial, tecnológico y energético por el desarrollo de varios proyectos de un gran potencial y valor añadido", tal y como han explicado en la presentación de estas jornadas.

Este encuentro, el principal foro de la electromovilidad en la Península Ibérica, reúne a fabricantes, operadores de puntos de recarga (CPO), comercializadoras, ingenierías, empresas de servicios y otros perfiles de prescriptores y compañías del ecosistema. Los organizadores de este Congreso han valorado que Aragón se ha erigido en un polo de atracción para la industria de los data centers, con numerosos proyectos ya en desarrollo y otros por llegar próximamente de multinacionales como Amazon o Microsoft. Los centros de datos están muy vinculados a la movilidad eléctrica por las necesidades de digitalización.

Varias mesas de debate

Además, a pesar de la incertidumbre del contexto actual, el sector de la movilidad eléctrica en su conjunto muestra una sólida evolución de crecimiento, tanto en matriculaciones como en el despliegue de infraestructuras de recarga, tanto en España como en otros mercados internacionales, con un gran volumen de inversiones comprometidas. Al mismo tiempo, todavía quedan retos por resolver en el ecosistema industrial, tecnológico y de servicios de la electromovilidad para darle un mayor impulso.

Además de ser un foro con un máximo nivel de networking y de intercambio de conocimiento entre profesionales, el Congreso CEVE 2025 ha conformado una completa agenda de mesas redondas y espacios de debate.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado el congreso y ha recordado en su intervención que Zaragoza "ha sido, desde hace más de 45 años, un referente industrial en el sector del automóvil. Y hoy, esa sólida base se ve reforzada con la llegada de nuevas empresas que ya trabajan en soluciones de movilidad eléctrica". Así, además de hacer referencia a proyectos como la alianza entre CATL y Stellantis en Figueruelas, ha destacado los acuerdos firmados desde el Ayuntamiento de Zaragoza para favorecer la llegada de nuevos inversores, "como el grupo asiático Juneyao, que ha elegido Zaragoza para su sede de distribución de vehículos industriales eléctricos, o de TDG Ibernavitas, con sus sistemas de almacenamiento energético basados en baterías".

Los panelistas han abordado en la primera jornada de este martes el futuro del transporte eléctrico pesado, el despliegue de la recarga en alta potencia y la tecnología de baterías y almacenamiento energético. Otros debates se centrarán en la recarga eléctrica en AC, con el papel de los ayuntamientos y del sector terciario en este campo; la apuesta industrial y tecnológica del vehículo eléctrico en España; y el análisis de usuario en el centro de la movilidad eléctrica, contando con actores como los concesionarios, los talleres, los administradores de fincas y las compañías de seguros.