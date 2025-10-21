Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel

La reducción de los vuelos regulares de Ryanair para la temporada de invierno obliga más que nunca a los aragoneses a buscar otras alternativas como los vuelos chárter si quieren despegar en los próximos tiempos desde el Aeropuerto de Zaragoza. La cuenta atrás para el final de 2025 ya ha comenzado y los zaragozanos solo van a poder disfrutar de un puente festivo hasta que llegue 2026 porque el 1 de noviembre cae en sábado.

Por lo tanto, el puente de la Constitución, también reducido al caer el 6 de diciembre en sábado, es la última alternativa para irte de escapada a cualquier ciudad de Europa antes de que acabe el año. Una fecha ideal para visitar desde Zaragoza los populares mercadillos navideños repartidos por todas las ciudades del Viejo Continente que han logrado atraer a miles de personas de todo el mundo.

La parrilla de vuelos desde el Aeropuerto de Zaragoza incluye hasta seis vuelos chárter para el puente de la Constitución con alternativas para todos los públicos. Los amantes de los mercadillos navideños podrán viajar hasta Bratislava y Viena, que cambian por completo la decoración de su casco histórico con la llegada de los días más especiales de todo el año. Muy navideño es el vuelo desde la capital aragonesa hasta Laponia donde podrás visitar la casa de Papá Noel y hacer una excursión en trineo tirado por huskies.

Quien prefiera un turismo más clásico tendrá la oportunidad de viajar hasta Lisboa, Estambul o Bélgica, donde podrá hacer un tour por preciosas ciudades como Bruselas, Gante, Brujas o Lovaina. Estas ciudades belgas también cuentan con bonitos mercadillos navideños que bien merecen una visita, aunque no cuentan con la fama de otros europeos como Colmar, Viena o Budapest. Toda la información se puede consultar en desdezaragoza.es

Laponia-Levi

El chárter desde Zaragoza hasta Finlandia para conocer la Laponia se ha convertido en un clásico de los últimos años. El vuelo de ida está previsto para el 4 de diciembre a las 9.45 horas con destino a Laponia-Levi mientras que la vuelta desde el país nórdico sería el lunes 8 de diciembre a las 19.30 horas. El viaje tiene un precio de 2719 euros incluyendo media pensión, visitas guiadas y excursiones. También existe la posibilidad de coger pensión completa por un incremento en el precio final.

Durante el viaje de cinco días, los zaragozanos visitarán el pueblo de los Elfos a orillas del río Ounasjoki y también tendrán un encuentro con Papá Noel a quien los más pequeños de la casa le podrán entregar la carta en mano. Se trata de un trayecto aventurero ya que el segundo día harás un safari en motoniveve y también pescarás en hielo. El último día será de lo más intenso porque se visitará una granja de huskies, conducirás un trineo por los paisajes nevados tanto por huskies como por renos.

Un reno en la Laponia / PIXABAY

Mercadillos de Navidad en Bratislava

Bratislava se ha convertido en un referente navideño en los últimos años. La capital de Eslovaquia es un destino cada vez más valorado por los viajeros gracias a su interés monumental a bajo coste. El vuelo desde Zaragoza está programado para el 5 de diciembre a las 22.30 y la vuelta el lunes 8 de diciembre a las 11 horas. El precio es de 1225 euros por persona con alojamiento y desayuno mientras también están incluidas las visitas guiadas y las excursiones.

Además de descubrir todos los encantos de Bratislava, también hay una excursión de un día a Viena ya que la capital de Austria está a menos de 100 kilómetros de distancia. Por ejemplo, el castillo de Bratislava tiene su propio mercadillo navideño que te enamorará.

Vista panorámica de Bratislava / PIXABAY

Viena al completo

El mismo vuelo de Zaragoza a Bratislava llevará también a los viajeros a Viena donde pasarán hasta cuatro días. La capital de Austria se transforma por completo por Navidad con uno de los mercadillos más famosos de toda Europa. Además, los que contraten este viaje no se perderán monumentos como el palacio Belvedere, Hofburg, Schonbruun, la catedral de San Esteban o el monumental Ayuntamiento. También habrá tiempo libre para visitar por ejemplo el parque de atracciones más antiguo del mundo, el Prater. El precio es de 1215 euros con Alojamiento y desayuno y las visitas guiadas y excursiones.

Junto al ayuntamiento de Viena se instala una gran pista de hielo / PIXABAY

Bélgica

Los zaragozanos también podrán vivir una bonita experiencia en Bélgica visitando Flandes desde Bruselas o Brujas. También se visitarán ciudades como Gante o Lovaina en un viaje de cuatro días desde Zaragoza. El vuelo de ida está previsto para despegar desde la capital aragonesa el 5 de diciembre a las 17.00 horas y vuelta desde Bélgica el lunes 8 a las 17.00 horas.

La Grand Place de Bruselas se transforma en Navidad / PIXABAY

Lisboa

Portugal siempre es un buen destino para diciembre y con cuatro días puedes recorrer todos los rincones de una ciudad tan colorida y preciosa como Lisboa. Zaragoza volverá a tener un chárter con el país vecino este puente de la Constitución con salida el día 5 a las 18.00 horas y vuelta el 8 de diciembre a las 17.30. Se trata de un viaje que incluye el alojamiento y el desayuno, pero realizas todo el recorrido a tu aire. El precio es de 930 euros en DesdeZaragoza.com.

La capital lusa también se ha convertido en un referente navideño en el último lustro gracias a Wonderland que transforma por completo el Parque Eduardo VII.

La Praça do Comércio en Lisboa durante Navidad / SERVICIO ESPECIAL

Estambul al completo

El último vuelo chárter desde Zaragoza te llevará a Estambul el 4 de diciembre a las 19.00 horas y vuelta el 8 de diciembre a las 18.15 horas. El viaje hasta Turquía tiene un precio de 1025 euros, incluye alojamiento, desayuno, visitas guiadas y excursiones. Durante los cinco días de la ruta, los zaragozanos conocerán todos los detalles de la Estambul Occidental y Asiática.