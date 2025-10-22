El alcalde de Borja urge soluciones al Gobierno de Aragón por la falta de vivienda

El crecimiento de Borja está limitado, en cierta forma, por la falta de viviendas. Las buenas noticias económicas y el crecimiento de población en la localidad en las últimas décadas ha hecho que, como en buena parte del territorio, la falta de viviendas se convierta en uno de los retos del consistorio.

Un paseo por el casco histórico basta para ver decenas de casas deterioradas, pendientes de una rehabilitación integral, o de ser derribadas para construir de nuevo. Son varios los inmuebles de varias plantas que amenazan ruina, con fachadas sujetas con puntales y cubiertas por lonas para evitar desprendimientos, como en cualquier casco histórico de cualquier localidad de Aragón, pequeña o mediana.

El alcalde de Borja, el socialista Eduardo Arilla, pide soluciones al Gobierno de Aragón, después de no haberse podido acoger al plan +700 (al tener Borja más de 3.000 habitantes) para la rehabilitación de viviendas y al no compartir la fórmula elegida por el Ejecutivo aragonés para el plan +3.000, por el que la localidad tendría que asumir el 50% del coste de la construcción de las nuevas viviendas.

"Las competencias las tiene el Gobierno autonómico, con ayuda del Estado, y lo que queremos es que el Gobierno autonómico realice inversiones aquí en Borja, que haga vivienda pública, y tiene una oportunidad muy importante con el parque de Camineros. Son 27 viviendas que podría poner en uso con una inversión limitada, y eso mitigaría un poco la necesidad de vivienda aquí en Borja", reivindica Arilla, que denuncia que de las 27 viviendas tan solo dos están en uso y, el resto, "tabicadas" y vacías.

Además, la ubicación de estas viviendas de Camineros, que colindan precisamente con el polígono industrial Barbalanca, serían "la alternativa ideal" para los trabajadores de la industria, en palabras de Arilla, que considera que el crecimiento en el polígono va a suponer un incremento de la población de Borja.