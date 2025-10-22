Amaral da la sorpresa con un concierto íntimo en el 35 aniversario de El Periódico de Aragón
El dúo zaragozano protagoniza la actuación musical en la gala celebrada en el Palacio de la Aljafería
Era una sorpresa y la espera ha merecido la pena. El dúo Amaral ha subido al escenario preparado en el Patio de los Naranjos de La Aljafería a última hora de este miércoles para cerrar la gala que conmemora el 35 aniversario de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Eva Amaral y Juan Aguirre han deleitado a los presentes con su 'Dolce Vita' y, posteriormente, con su célebre 'Cómo hablar'.
Nadie de los presentes ha querido desaprovechar la ocasión de grabar tan especial recuerdo. Políticos, empresarios, periodistas... Todos han sacado sus teléfonos móviles para inmortalizar un momento que quedará para la historia de tan insigne lugar y también de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.
Una cita que ni siquiera ha querido perderse la madre de Aguirre, a quien el músico ha mandado un afectuoso saludo antes de dedicarle su último tema. "Es un lujo estar aquí, no solo por el entorno, sino por compartir esta noche en Zaragoza, nuestra tierra", ha añadido posteriormente Amaral, tan solo unos segundos antes de dedicar su música a los presentes y, en especial, a la plantilla de este diario.
