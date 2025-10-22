Unos arqueólogos de la Universidad de Zaragoza hallan restos de 50 personas de hace más de 4.000 años en Muel

La última campaña de excavación arqueológica realizada en el sepulcro colectivo calcolítico de la Paridera de la Dehesa, en el término municipal de Muel (Zaragoza), ha identificado hasta el momento restos correspondientes a unas 50 personas enterradas entre el 2850 y el 2200 antes de Cristo.

Los restos identificados en esta campaña, en la que se excava el sector suroeste y los estratos situados bajo la cornisa de arenisca, corresponden a personas de diferentes edades y las nueve dataciones radiocarbónicas revelan una fase inicial comprendida entre el 2800-2500 ante de Cristo y otra posterior, entre el 2500-2200.

Los trabajos, llevados a cabo por un equipo de arqueólogos de la Universidad de Zaragoza, prevén el envío de nuevas muestras para la datación y la definición detallada de las secuencias de enterramiento.

Según han informado fuentes de la Universidad de Zaragoza, el equipo ha llevado a cabo además la extracción de muestras para análisis de isótopos y ADN antiguo, con el fin de avanzar en el conocimiento de las prácticas funerarias y de la composición biológica de las comunidades calcolíticas de la región.

Los trabajos en el sepulcro colectivo calcolítico de la Paridera de la Dehesa se desarrollan en el marco del proyecto “Registros funerarios y paleoantropología en la Prehistoria reciente del valle medio del Ebro” dirigido por Jesús V. Picazo, investigador del grupo P3A del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA).

La excavacion está dirigida por Marina Bretos (P3A-IUCA) y Javier Fanlo (arqueólogo profesional), y han contado en las diferentes campañas con la participación de investigadores e investigadoras del IUCA, así como de estudiantes del Grado en Historia de la Universidad de Zaragoza.

Este sábado se realizó una jornada de puertas abiertas en el yacimiento para que el público interesado pudiese conocer de primera mano el desarrollo de la excavación y los objetivos del proyecto.

En la misma se explicaron las características del depósito funerario, datos preliminares acerca de la composición de la población, indicios de la alimentación, patologías y calidad de vida, así como las líneas de investigación en desarrollo y se organizaron actividades complementarias como un taller demostrativo de tecnología prehistórica.