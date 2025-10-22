Azcón destaca a El Periódico de Aragón por "relatar y acompañar a la gente"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado en la celebración del 35 aniversario de El Periódico de Aragón, que ha tenido lugar este miércoles en el palacio de La Aljafería. El jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado a este diario por ser capaz de "relatar y acompañar a la gente" desde hace tres décadas y media, con un trabajo marcado por "su cercanía, la verdad y la independencia". Azcón mira "con optimismo al futuro", en el que espera que El Periódico de Aragón sea partícipe “con esperanza para que se sigan haciendo las cosas bien”.

El jefe de la DGA ha recordado que cuando nació la cabecera aragonesa, él tenía 16 años: "Ya no me veo tan niño". Un tono cercano con el que ha celebrado que este diario es "cronista de la historia de la comunidad" y ha puesto texto al "éxito que la autonomía ha dado a Aragón". "Hemos asumido competencias y hemos conseguido que la calidad de vida de los aragoneses sea mejor", ha concretado Azcón, que ha destacado las coberturas de "grandes inauguraciones" como el AVE o la autovía Mudéjar y desastres “que parten el corazón” como Biescas, las riadas del Ebro o los incendios.

"Un periódico urbano y moderno, el primero en montar una web y dar color a sus páginas", ha señalado Azcón, que ha puesto en valor que "los tiempos han cambiado" y el desarrollo tecnológico. También ha felicitado a la redacción, que "trabaja sin descanso en busca de noticias, contrasta las informaciones, escucha todas las voces y cuenta con independencia". "Todos los profesionales son responsables de que haya un medio tan importante como es El Periódico de Aragón", ha resumido Azcón, que también ha destacado el papel de los cinco directores que han dirigido la cabecera desde su fundación.

Por último, el presidente de Aragón ha destacado la llegada de Prensa Ibérica en 2019 y su apuesta por un medio que no atravesaba su mejor momento: "Ha consolidado un proyecto periodístico en nuestra comunidad con viabilidad económica, rigor, independencia y seriedad". Azcón ha señalado que lee todos los días el diario, "no se comparte siempre sus opiniones, pero siempre hay información de calidad". El presidente aragonés ha cerrado poniendo en valor el periodismo de calidad, "un contrapoder necesario en la democracia para quienes ocupan cargos de responsabilidad, porque un país sin medios de comunicación es un país sin ciudadanos libres".

Azcón ha finalizado destacando que los periódicos debe ser "críticos" y favorecer que "la alternancia política pueda producirse", señalando a los poderes "las malas decisiones". "Todos los que estamos aquí estamos encantados de celebrar 35 años y la madurez que tiene hoy El Periódico de Aragón nos invita a mirar al futuro con optimismo y esperanza", ha finalizado.