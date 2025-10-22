Borja participará en la construcción de un gemelo digital inteligente que transformará la atención sanitaria

Geógrafos de la Universidad de Zaragoza construirán un gemelo digital inteligente para mejorar la atención sanitaria personalizada dentro del proyecto europeo SAM (Social Assets Mapping). Se trata de un iniciativa con dos millones de financiación, 25 socios de España, Francia y Portugal y ocho territorios piloto, entre ellos la zona básica de salud de Borja, que será la representante aragonesa en este estudio internacional.

El proyecto SAM busca incorporar los determinantes sociales de la salud -educación, empleo, vivienda o entorno urbano- y los activos comunitarios -parques, asociaciones o equipamientos sociales- en la Atención Primaria. Con la creación del Gemelo Digital Inteligente (GDI-SAM) se pretende visualizar en tiempo real los factores sociales y ambientales que influyen en la salud de cada persona, permitiendo intervenciones más humanas, equitativas y basadas en el territorio, según informan desde el campus público aragonés.

La Universidad de Zaragoza, a través del Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio (GEOT-IUCA), lidera la revisión y armonización de las fuentes estadísticas y geográficas entre los tres países, con el objetivo de construir el Gemelo Digital Geosanitario.

El equipo, coordinado por la profesora María Zúñiga, integra perfiles de la geografía y del ámbito sociosanitario, aportando la experiencia acumulada en el análisis espacial de los determinantes sociales de la salud.

El Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón) coordina el piloto regional en Borja, que permitirá testar en un entorno real el uso del gemelo digital en la Atención Primaria y la doctora Emilia Vargas encabeza este ensayo, que servirá para medir la aplicabilidad del modelo en la prescripción social y en la planificación comunitaria de la salud.

Por su parte, el Gobierno de Aragón, mediante la Gerencia Única de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud, participa en la transferencia de resultados del proyecto a la planificación sanitaria y a las políticas públicas de equidad en salud, en coordinación con las direcciones generales del Departamento de Sanidad.

La necesidad de "terriorializar la salud"

Durante el encuentro inaugural celebrado en el hospital Marqués de Valdecilla (Santander), la investigadora Carmen Bentué (Universidad de Zaragoza/IUCA) subrayó la necesidad de “territorializar la salud”, integrando datos demográficos, socioeconómicos y ambientales georreferenciados “para comprender las desigualdades y diseñar respuestas integradas”.

El consorcio SAM está coordinado por Olga de Cos (IDIVAL, Cantabria) y reúne a 15 socios beneficiarios y 10 asociados de los ámbitos sanitario, académico, tecnológico y social. Está financiado por el programa Interreg Sudoe, cofinanciado al 75 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Su objetivo, según el consorcio, es “situar al espacio Sudoe a la vanguardia europea de la innovación sociosanitaria”, avanzando hacia un modelo de salud más humano, más inteligente y más justo. En Aragón, la prescripción social forma parte de la Estrategia de Atención Comunitaria desde 2018, con resultados muy positivos.

La incorporación de esta herramienta digital permitirá fortalecer ese camino, conectando el conocimiento científico, la gestión pública y la vida cotidiana del territorio.