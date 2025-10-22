Brindis por 35 años más: El Periódico de Aragón y una gala para el recuerdo

"Así me debéis recordar". Esta es una de las frases de la canción Dolce Vita de Amaral. Y qué mejor tema y cita que esa para resumir lo que es EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, que este miércoles ha celebrado la gala por su 35 aniversario. El dúo zaragozano, que ha cerrado la jornada con su actuación en el Patio de los Naranjos de La Aljafería, ha puesto el broche de oro a un evento en la casa de la palabra de todos los aragoneses y en el que se han dado cita los nombres más importantes de la política, la sociedad y la cultura zaragozana y aragonesa.

La expectación estaba ya desde última hora. A partir de las 19.30, el photocall ha empezado a recibir a los casi 200 invitados que no han querido perderse la celebración. Risas, abrazos, reencuentros y los primeros brindis antes de hacerse la foto de rigor para recordar una jornada marcada en el calendario desde hacía semanas. El acto ha durado algo más de media hora, conducido por los discursos del presidente del grupo editorial Prensa Ibérica, Javier Moll; el director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Ricardo Barceló; el presidente de la comunidad, Jorge Azcón; y la presidenta de las Cortes, Marta Fernández.

El evento, dirigido por la periodista Laura Carnicero, ha despertado sorpresas y gestos de admiración por los vídeos y felicitaciones de personalidades como Pilar Alegría, Natalia Chueca, Lorena Orduna, Emma Buj o los capitanes del Casademont Zaragoza, tanto masculino como femenino. También ha recibido aplausos el vídeo que ha recorrido los años más destacados de la historia de Aragón. "¿Ya hace tanto tiempo de eso?", se comentaba por las mesas al aparecer adolescentes -y treintañeros- nacidos en el año de la Expo, la puesta en marcha del tranvía de Zaragoza o de la recopa del gol de Nayim.

Los corrillos, eso sí, se centraban en hacer apuestas sobre quién podría ser la artista invitada, cuestión llevada con secretismo hasta el final y que ha desembocado en anécdotas incluso para el propio dúo zaragozano. "Me ha pasado una cosa que no sé si puedo contar, pero ahí voy", expresaba Eva Amaral, antes de su célebre y significativo, curiosamente, Cómo hablar.

"Estábamos escondidos en una sala, porque esto casi no lo sabían ni nuestras familias. Me he perdido buscando un baño y me he topado de frente con Goya. Ahí he estado un rato disfrutando, hasta que me he cruzado con un policía. Hemos estado bromeando sobre que esto no era el Louvre", resumía, entre risas de todos los presentes, que no han dudado en grabar la actuación sorpresa. Algunos, incluso lo mandaban al momento a sus familias y lo subían a sus redes sociales. Quien si conocía la actuación era la madre de Juan Aguirre, a quien el músico no dudó en dedicar uno de sus temas.

"Es un lujo estar aquí, no solo por el entorno, sino por compartir esta noche en Zaragoza, nuestra tierra", ha añadido posteriormente Amaral, tan solo unos segundos antes de dedicar su música a los presentes y, en especial, a la plantilla de este diario.

Más sonrisas y muchos vítores con la aparición de amaral, la sorpresa guardada hasta el último segundo y que ha deleitado a todos los presentes. Tras la actuación musical, el apetito apretaba: copas de vino, cervezas y muchos aperitivos para despedir, por todo lo alto, la noche en la que El Periódico de Aragón celebró sus 35 años, con el patrocinio de Telefónica, Ibercaja Banco, AWS, Ruta del Vino de Cariñena, Gobierno de Aragón, DPZ y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Y con la colaboración también de las Cortes de Aragón, la DO Cariñena y Ámbar, cuyos vinos y cervezas han degustado los invitados. Habrá una cena cóctel ofrecida por Grupo Serunion, y toda la gala contará con el soporte técnico y audiovisual de Delrío Visual.