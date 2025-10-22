Comienza la exhumación de la fosa común más grande de Aragón: "Queremos hacer una labor pedagógica. Es muy importante que los jóvenes lo vean"

Hace ahora once meses, las asociaciones memorialistas lideradas por el Batallón Cinco Villas y un grupo de arqueólogos comenzaron las catas en el cementerio de Ejea de los Caballeros, una de las cinco villas que dan nombre a la comarca, para confirmar lo que era un secreto a voces: bajo su tierra se esconde la fosa común más grande de Aragón. En torno a 160 represaliados por el bando franquista durante la Guerra Civil española no descansan en paz, algo que, desde el pasado 17 de octubre y hasta el próximo 15 de noviembre, los mismos protagonistas quieren remediar.

Aunque, esta vez, la intención es que el trabajo no se quede únicamente en la exhumación. "Queremos hacer una labor pedagógica", explica el historiador ejeano José Antonio Remón, a los pies del hoyo que los arqueólogos cavan y tratan con mimo para desenterrar los cuerpos. Por ello, se han organizado charlas y visitas con los dos institutos de la localidad, el IES Reyes Católicos y el IES Cinco Villas. "Es muy importante que los chicos y chicas puedan verlo", incide Remón, profesor ya jubilado de Historia en Secundaria.

Bajo la zanja se escondieron a la fuerza, poco después del golpe de Estado a la II República, las historias de ciudadanos de a pie, muchos de ellos sin una significación política clara. Sobre ella, el ayuntamiento ejeano instaló un monolito en 2008 que recuerda los nombres de los 417 fusilados en la zona, 388 hombres y 29 mujeres, pertenecientes a un total de 30 localidades. Dicho monumento, al igual que la propia fosa y el muro de fusilamiento, fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2022 por el Gobierno autonómico de Javier Lambán.

Pero la recuperación de la dignidad de estas personas y la reparación de los daños a sus descendientes va tarde. Muy tarde. "Hijos quedan muy pocos", lamenta el arqueólogo Javier Ruiz. "Cuatro o cinco, todos de más de 90 años", calcula Remón. Su propia madre, de hecho, cumple con esos parámetros, aunque a su abuelo lo fusilaron en las Altas Cinco Villas y su cadáver sigue en paradero desconocido.

Exhumación de la fosa común más grande de Aragón, en Ejea de los Caballeros / Pablo Ibáñez

Con todo, la primera campaña realizada el otoño pasado permitió recoger la muestra de una treintena de familiares, enviadas a un laboratorio de Barcelona, aunque hay alguno de ellos que puede tener hasta a cuatro ascendientes en Ejea. Ahora, la exhumación de los cuerpos pretende cerrar la herida. Primero, se llevarán a un local en el propio cementerio municipal, cedido por el consistorio. Ahí se les extraerá la muela y se mandará igualmente al laboratorio, para así cotejar las muestras de ADN.

El trabajo, eso sí, no se completará durante este mes, sino que se trata de la primera fase. El presupuesto estimado es de cerca de 100.000 euros, aportados en su mayoría por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ayuntamiento de Ejea y la Comarca de las Cinco Villas. El año pasado, la ayuda fue de 20.000 euros y las asociaciones memorialistas tuvieron que aportar otros 5.000.

Un esfuerzo económico que se queda escaso. El 20 de noviembre de 2023, el Gobierno de Jorge Azcón, entonces aún con Vox como socio, derogó la ley autonómica de memoria y la sustituyó por un plan de concordia. En España sigue vigente la ley estatal de 2022, pero no es suficiente. "Sigue siendo todo un caos", resume Ruiz. Mientras, el tiempo apremia y los 160 fusilados siguen reclamando justicia y reparación.