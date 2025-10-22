Eduardo Arilla, alcalde de Borja, sobre la inversión en Fagor: "Nos pone en una situación privilegiada"

Borja goza de una buena salud económica. Con sus 5.000 habitantes, la capital de la comarca Campo de Borja apenas tiene 160 personas en el paro, el polígono Barbalanca funciona a pleno rendimiento con el impulso de las auxiliares de la automoción y con trabajadores que llegan cada día desde otras localidades del entorno e incluso de poblaciones más grandes, como Tarazona y Tudela. La diversificación de la estructura económica de la localidad, con la vista repartida entre la automoción, el sector vitivinícola, el turismo o las energías renovables, se refleja en un crecimiento sostenido de la población desde el inicio de la década de los 90. La apuesta de Fagor Ederlan y su socio chino Duoli es una muestra más del buen momento económico de la localidad.

"Lo que llega con Fagor Ederlan y el socio chino es, realmente, algo muy positivo para el municipio. Crear empleo es nuestro objetivo principal desde el minuto 1, más aún crear empleo de calidad como va a ser este, y además, un empleo de futuro con el coche eléctrico. Eso va a posicionar a Borja en una situación privilegiada", ha celebrado Eduardo Arilla, en el despacho de Alcaldía del Ayuntamiento de Borja, a la espera de que se concreten las últimas novedades por parte de los promotores del proyecto.

Tal y como avanzó este diario, la unión de la empresa Mondragón -propietaria de Fagor Ederlan- con la compañía asiática Duoli Technology invertirá 45 millones de euros para adecuar las naves y modernizar la tecnología existente en las cadenas de montaje de una empresa que, antes de cerrar, fabricaba una de las piezas para un modelo de coche producido en Stellantis. Ahora, la planta relanzará la actividad gracias a un contrato de suministro con Leapmotor, la firma asiática que ha elegido, a falta de confirmación oficial, la planta de Stellantis Figueruelas para fabricar uno de sus modelos (el B10) desde el tercer trimestre de 2026.

El alcalde socialista, al frente del municipio desde hace una década, considera que esta inversión supondrá un punto de inflexión para la localidad, que ya tiene una situación privilegiada en lo que al desempleo se refiere. "El coche chino ya va a pasar el coche europeo, ya que ese coche va a ser ensamblado en la plata de Figueruelas, con lo cual pasamos a tener un vehículo europeo que gran parte de él se va a construir aquí en Borja. Como alcalde, creo que la noticia es muy buena y queremos poner en valor que una fábrica de Borja pueda construir gran parte de este vehículo", ha recalcado. En concreto, está previsto que se pueda construir todo el chasis de los vehículos.

Accesos a la planta de Fagor Ederlan, donde todavía no han empezado los trabajos. / Jaime Galindo.

Ahora, con apenas 160 personas engrosando la lista del paro en Borja, el reto pasa por acoger a nuevos trabajadores. "La diversificación económica que tenemos en Borja hace que cualquier iniciativa empresarial de esta magnitud lo que va a conseguir es atraer a mayor número de trabajadores. Desde el año 1991, el polígono de Borja no hace más que crecer y ese crecimiento ha venido también en población: somos más de 1.200 personas más que hace 30 años y ello supone que somos una ciudad receptora en la que muchos de los que han venido a trabajar han querido desarrollar aquí su proyecto de vida, crear su familia", constata.

La cabecera comarcal es también su "pulmón" económico y "muchos trabajadores vienen del resto de pueblos de la comarca y estamos encantados con ello". Arilla no tiene dudas de que no habrá problemas para cubrir unos puestos de trabajo cualificados. "Lo importante es que va a ser trabajo de calidad: los empleados del resto de fábricas pondrán en valor si en esta fábrica están mejor económicamente o si tienen mejores condiciones laborales, y ese es el movimiento que sucede cuando llegan nuevas fábricas: hay movimientos de trabajadores dentro del propio polígono. Y ahí siempre sale ganando el trabajador, que mejora sus condiciones laborales", reconoce.