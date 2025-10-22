El Gobierno de Aragón acusa a Vox de “hacer comedias” y reclama “seriedad” para sacar adelante los presupuestos

La negociación por los presupuestos de Aragón sigue abriendo brecha entre el Gobierno autonómico y Vox, su potencial socio. La vicepresidenta de la DGA, Mar Vaquero, ha acusado a la ultraderecha de “hacer comedias” y ha reclamado “seriedad” al partido que lidera Alejandro Nolasco en la comunidad. No ha cerrado la puerta, sin embargo, a futuras reuniones entre PP y Vox y ha dejado que sea “el día a día lo que marcará la agenda”.

Vaquero, que ha atendido a los medios de comunicación antes de la presentación de un nuevo plan para autónomos impulsado por el Gobierno de Aragón, ha pedido a Vox “responsabilidad” para ejercer la política. “No es un lugar al que venimos a hacer comedia ni escenificaciones”, ha censurado Vaquero, que ha señalado a la ultraderecha por “un día da por coger un tractor y otro por una pataleta”. “Vox se tiene que plantear la política”, ha recomendado la vicepresidenta de la DGA, que ha lamentado que “no puede ser que por haber cesado a un asesor por unas declaraciones inaceptables” Vox haya roto sus relaciones con el PP de Jorge Azcón.

La también portavoz del Gobierno de Aragón ha asegurado que “los aragoneses no son así”, en referencia a los comentarios racistas y fascistas emitidos por Marcos Francoy, exasesor de Vox en el Parlamento autonómico cuyo cese y posterior actitud de la ultraderecha ha detonado las conversaciones entre las formaciones. “Seriedad y madurez, no tratar la política como si fuera una comedia”, ha criticado Vaquero.

Sobre las opciones del presupuesto de 2026, la vicepresidenta autonómica ha defendido que “Azcón ha dejado claro que su voluntad es trabajar” por tener unas cuentas para el próximo ejercicio. “Las reuniones que se tengan que mantener… el día a día marcará la agenda”, ha resumido Vaquero, que ha insistido en que la DGA transmite “rigor y responsabilidad” frente a Vox, instalado en “las comedias y las estridencias”.