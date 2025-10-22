¿Hay puente escolar por Todos los Santos? Estos son los días en los que no habrá colegio en Aragón
El 1 de noviembre, festivo nacional, cae en sábado
El 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, es festivo en toda España, pero este 2025 cae en sábado. Ocurrió algo muy similar el pasado 12 de octubre, solo que en este caso tocó en domingo y la fiesta se trasladó al lunes, por lo que los zaragozanos especialmente lo agradecieron ya que tuvieron un día más de Fiestas del Pilar.
Ahora bien, al tocar en sábado, ¿la fiesta se traslada al viernes o al lunes? ¿Es un fin de semana normal? ¿Será festivo algún día para los escolares pero no para los padres?
Pues precisamente este último caso es el que se va a dar. Según el calendario escolar, el viernes 31, día en el que se celebra Halloween, es lectivo y hay clase normal. El sábado y el domingo es fiesta por ser fin de semana y el festivo se traslada al lunes, por lo que habrá tres días de fiesta en lugar de dos.
Sin embargo, esto no ocurre con los trabajadores, ya que el 1 de noviembre es sábado y no domingo, por lo que no hay traslado de festividad. Además, para muchas personas no será ni festivo ya que es un día de apertura comercial en muchos puntos de Aragón, como por ejemplo en Zaragoza, donde no estaba contemplado en un primer momento y se hizo una permuta con el Jueves Santo.
El día de Semana Santa permanecieron cerrados los comercios y grandes superficies y, por tanto, el día 1 de noviembre abrirán con normalidad.
Por ello se da una circunstancia incómoda para los padres y madres, ya que los hijos tendrán fiesta el lunes pero ellos no.
