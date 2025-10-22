Impulso a la economía circular: el Estado invierte 13,7 millones de euros en 10 empresas aragonesas

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha publicado la propuesta de resolución provisional de las subvenciones para el impulso de la Economía Circular en el sector del plástico que incluye ayudas por más de 13,7 millones para 10 empresas aragonesas.

Según el Gobierno, estas ayudas, en el marco del Perte de Economía Circular del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, generarán una inversión total en Aragón de 42 millones.

Por provincias, Zaragoza suma 9 empresas beneficiadas, con un total de 13,3 millones, y Huesca con un proyecto con una subvención de 441.000 euros.

Aragón cuenta en esta convocatoria con un proyecto para la investigación y desarrollo para el ecodiseño, seis para el incremento de la protección medioambiental en la propia empresa solicitante y cuatro para la gestión de residuos de terceros (una de las 10 empresas cuenta con dos proyectos seleccionados).

Entre los proyectos propuestos se encuentran actuaciones para el diseño de una planta de reciclado, la implantación de nuevos procesos de tratamiento de residuos, la inversión en tecnología de envasado, la reducción del uso de materias primas mediante la reutilización, el aprovechamiento de plásticos procedentes de vehículos y electrodomésticos o la creación de una nueva línea de fabricación de bioplásticos.

En el conjunto del país, la convocatoria suma ayudas por más de 150 millones de euros que generarán una inversión total en el sector de más de 530 millones.

Debido a la gran demanda que han tenido estas subvenciones en el sector del plástico y al elevado número de peticiones recibidas, la convocatoria, que estaba dotada en un primer momento con 97,5 millones, ha aumentado su dotación en otros 57 millones más.

De las 201 solicitudes recibidas, se han seleccionado 125 proyectos (siete de ellos se llevan a cabo por agrupaciones que aúnan a 14 empresas). En total, estas iniciativas estarán ejecutadas por 132 empresas que destacan por su compromiso con la circularidad de sus proyectos, y que recibirán ayudas de entre 100.000 euros y cerca de 9 millones de euros por proyecto.

Los proyectos deberán estar finalizados, como máximo, el 31 de octubre de 2027.