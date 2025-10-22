Javier Moll: "El Periódico es el mejor balcón desde el que asomarse a Aragón, a España y al mundo"

El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, ha destacado en su discurso que EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ha llegado a su 35º aniversario con "energías renovadas" para continuar "sirviendo a la ciudadanía, acumulando un legado imprescindible para comprender la historia de esta tierra desde 1990 y habiéndose convertido en un medio de comunicación de referencia".

Para Moll, este medio de comunicación "es el mejor balcón desde el que asomarse a Aragón, a España y al mundo". Con el Patio de los Naranjos como telón de fondo, Moll ha subrayado que este "diario plural" ha sabido "canalizar las ansias de futuro de la ciudadanía aragonesa en su conjunto, a la vez que ha sido crítico con quien lo ha merecido". "Ese es el espíritu que alumbra cada día la senda de la cabecera: ser compañía, ser libertad y ser impulso para un Aragón que continúa escribiendo su historia", ha señalado.

Entre los hitos logrados durante estos 35 años, el presidente de Prensa Ibérica ha recordado que EL PERIÓDICO DE ARAGÓN fue pionero en incorporar el color a su portada de papel y el primero en lanzar una página web en Aragón. También ha logrado "situarse a la vanguardia de la información hiperlocal con contenidos específicos sobre barrios de Zaragoza y con publicaciones en numerosas comarcas de la comunidad a través de las Crónicas", un modelo de publicación impresa y digital que el grupo editorial ha exportado a otros territorios del país.

Javier Moll durante su discurso en la gala del 35 aniversario de El Periódico de Aragón / JAIME GALINDO

Además, Moll ha puesto el foco en el "salto digital" desde la llegada de Prensa Ibérica en 2019 ha supuesto "una revolución" en el modo en el que EL PERIÓDICO DE ARAGÓN se acerca a sus lectores. "Hemos renovado y fortalecido el diario digital y hemos avanzado con fuerza en el desarrollo de las redes sociales. En este equilibrio entre innovación tecnológica, solidez informativa y adaptación a las nuevas narrativas el que ha permitido consolidar una relación de confianza con los lectores", ha indicado.

Como aragonés, Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, grupo editorial del diario, se ha mostrado orgulloso: "Nací en Zaragoza, soy aragonés, amo esta tierra. Comprenderán el honor que siento como editor de un periódico que les informa, que les defiende, que les acompaña y que hace de representar a los aragoneses su mayor orgullo", ha concluido.