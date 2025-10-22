La línea de tren Zaragoza-Teruel se reabrirá en "el primer cuatrimestre" de 2026 y estará electrificada "en el segundo semestre"

Adif da la cara por los retrasos surgidos en las obras de renovación de la línea de tren entre Zaragoza y Teruel que han provocado que vaya a estar cortada más meses de los esperados. Todo obedece a los "imprevistos e incidencias" surgidas en la ejecución, "sobre todo relacionadas con la ampliación de gálibo" en cuatro túneles que ha obligado a revisar el proyecto, analizar los efectos que apuntaban a la inestabilidad del terreno y a reforzar el mismo en estos puntos críticos y en los otros 15 pasos inferiores "para evitar males mayores" a futuro.

Fernando Ugena, subdirector de Operaciones Este de Red Convencional de Adif, ha sido el encargado de dar todas las explicaciones necesarias, junto a su homóloga de la zona Noreste, Gemma Aliaga, y exponer el estado actual de los avances que ya se han realizado, así como de las nuevas fechas que ellos mismos se marcan para acabar los trabajos y reabrir la línea a la explotación para viajeros y mercancías. Lo hacían en una visita de obras realizada en los tramos de Sarrión y Teruel, pero donde dieron cuenta del nivel de ejecución global sobre los 180 primeros kilómetros de intervención en una línea que en el futuro también llegará a Sagunto (Valencia).

Ugena ha detallado que estos imprevistos surgidos les han obligado "a parar, analizar las causas y estabilizar estructuras", cambiando a su vez procedimientos constructivos, ampliando el alcance de las actuaciones y reforzando con nuevas instalaciones". Una demora que, ha añadido, se han intentado sortear "reforzando equipos" con más personal pero que "lamentablemente" no se ha conseguido evitar.

Al final, ha remarcado Ugena, el "plazo teórico" fijado en el proyecto también estaba sujeto a este tipo de incidencias en una obras de tanta envergadura. No hay que olvidar que son más de 350 millones de inversión en unos trabajos que en el global de la línea supera los 500 para convertirla en el futuro en una autopista ferroviaria más fiable, por donde circular a más velocidad y con trayectos más reducidos en el tiempo. Y en el camino han surgido estos problemas antes mencionados y otros como hallazgos arqueológicos, la necesidad de construir 3 pasos inferiores no previstos por petición de los vecinos y esquivar el paso bajo puentes históricos con la modificación de trazados.

Eso y que, ha subrayado, ahora mismo se están ejecutando "13 contratos diferentes" de forma simultánea de obras que se deben acompasar y coordinar. Aunque ha señalado que se ha aprovechado este hándicap surgido para acometer otros trabajos no previstos que servirán para que en el futuro no haya que cortar la línea y se pueda actuar de noche sin interrumpìr el servicio.

Con todo esto, el nuevo plazo que se marca Adif para reabrir la línea Zaragoza-Teruel al tráfico ferroviario es "durante el primer cuatrimestre de 2026". Eso significa que antes de mayo del año que viene los viajeros y mercancías ya deberían poder volver a recuperar este servicio esencial para el transporte en Aragón, con un retraso de medio año sobre el calendario previsto, pero con mejores prestaciones que antes de cortarse la línea. "Lo más importante era asegurar la seguridad de los trabajadores y evitar males mayores".

La electrificación finalizará en junio

Junto a Ugena, la subdirectora de Operaciones Noreste de Red Convencional de Adif, Gemma Aliaga, ha asegurado que los trabajos en la electrificación avanzan en plazo y a toda velocidad con el objetivo de que estén finalizados "en junio de 2026", aunque la puesta en servicio se producirá "durante el segundo semestre", ya que antes de ponerla en funcionamiento debe pasar todo el trámite de permisos y comprobaciones técnicas de que da plenas garantías.

De momento, ha detallado durante la visita de obras, de los 180 kilómetros de la línea que se están electrificando, entre Zaragoza y Teruel, ya se han colocado "el 90% de los postes, el 80% de los pórticos en estaciones y el 30% del cable de catenaria, unos 60 kilómetros", ha asegurado.

El tramo Teruel-Sagunto se licitará "en breve"

Los dos responsables de Adif también han hablado del otro tramo pendiente de la línea, entre Teruel y Sagunto (Valencia), cuyas obras, similares a las actuales entre Teruel y Zaragoza, siguen si fecha estimada para el inicio. De momento "se ha aprobado el proyecto constructivo, está en una fase muy avanzada de supervisión y saldrá a licitación en breve", ha asegurado Ugena, que no se atreve a ponerle fecha al concurso público porque aún debe validarlo todo el Ministerio de Transportes y en el seno del consejo de administración del gestor ferroviario.