El mapa de Aragón interactivo que muestra todos los productos gastronómicos típicos de la comunidad

Una paletilla de Ternasco de Aragón.

Una paletilla de Ternasco de Aragón. / Ternasco de Aragón

Luis Alloza

Todos tenemos en mente por ejemplo la cebolla de Fuentes, el melocotón de Calanda o el jamón de Teruel como productos típicos aragoneses que son reconocidos a nivel nacional e incluso internacional.

Pero no son los únicos que existen y que tienen fama. Y ahora se pueden ver en un mapa interactivo no solo de la región, también de todo el mundo.

Tasteatlas.com es una web que recopila todos los productos típicos de cada lugar del mundo, para saber qué comer y qué probar de cada región o zona del planeta. Vayas donde vayas, este mapa te sirve como guía para disfrutar de la gastronomía local y aquellos productos de máxima calidad y proximidad.

En Aragón la lista es muy amplia y comprende decenas de alimentos y bebidas y pinchando en cada una de ellas se puede leer una descripción del producto en sí (en inglés) y los ingredientes con los que se elabora tradicionalmente. Son estos:

  • Empanadico de calabaza
  • Pastel ruso
  • Trenza de Almudévar
  • Queso de Benabarre
  • Queso de Benasque
  • Pollo al chilindrón
  • Farinosos
  • Aceite del Bajo Aragón
  • Melocotones al vino
  • Moristel
  • Alcañón
  • Parraleta
  • Garnacha
  • Albóndigas de bacalao
  • Ternasco de Aragón
  • Queso ibérico
  • Chireta
  • Cebolla de Fuentes
  • Melocotón de Calanda
  • Tronchón
  • Cerdo de Teruel
  • Trufa negra de Teruel
  • Jamón de Teruel

