Marta Fernández: "Es más necesario que nunca reafirmar la libertad de prensa y la información veraz y responsable"

La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, ha sido la encargada de dar la bienvenida institucional del 35º aniversario de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en un lugar, el Palacio de la Aljafería, donde "la palabra es protagonista", ha señalado. Celebrarlo en este “singular entorno histórico y patrimonial" encierra un "simbolismo especial”: "estamos en un lugar donde el debate, la transparencia y la libertad de expresión son esenciales”, ha añadido.

Fernández ha destacado las más de tres décadas y media de “trabajo y consolidación" de un "proyecto de comunicación aquí, en Aragón". “Ahora, –ha continuado- cuando es más necesario que nunca reafirmar la libertad de prensa y la información veraz y responsable, os deseo una larga trayectoria y os felicito por estos 35 años de recorrido a todos los que formáis parte de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN", ha señalado.

Así mismo, la presidenta de las Cortes de Aragón ha aprovechado su intervención para hacer un llamamiento a la defensa de la libertad. “Hoy recibimos aquí a personas que son responsables de nuestros respectivos entornos, cuyo deber es defender la libertad de expresión como derecho de todos, y no como un privilegio de unos pocos. Por eso, tenemos el enorme reto tanto en los entornos políticos como en los mediáticos de defender esa libertad. Desde los medios tenéis la responsabilidad y el reto de apostar por la información veraz y contrastada”.

Por último, Fernández ha finalizado su discurso recordando una frase de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica: "Cuando las sociedades se dotan de una información libre e independiente florecen los derechos de los ciudadanos".