Nolasco denuncia la "puñalada trapera" de Azcón, pero no se cierra a aprobarle los presupuestos

Vox Aragón no se sentará a negociar con Jorge Azcón los presupuestos de la comunidad, pero no cierra la puerta a aprobar las cuentas del Ejecutivo autonómico para 2026. El portavoz de la ultraderecha en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha denunciado este miércoles "la puñalada trapera" de Azcón por el órdago por el asesor que compartía mensajes racistas y fascistas en redes sociales. Nolasco ha calificado de "chulo" y de "comportamiento indigno" al PP, al que ha vuelto a proponer una batería de rebajas fiscales para el presupuesto de 2026.

En una extensa rueda de prensa, convocada en teoría para presentar una propuesta en materia de vivienda, Nolasco ha endurecido aún más su discurso contra su anterior compañero en el Gobierno de Aragón, hasta 2024. "El PP y Azcón se comportaron de manera torticera", ha censurado el líder de Vox en la comunidad, que ha calificado de "acoso y maltrato" la actitud de los populares hacia su partido: "Es lo nunca visto antes en política".

"Vox no se va a sentar a negociar los presupuestos de 2026 después de esta puñalada trapera del PP", ha resumido Nolasco, que ha dejado todas las responsabilidades de la falta de cuentas en Aragón en la DGA: "Igual Azcón no quería presentar ese presupuesto tan fabuloso que dice que tiene".

El portavoz de Vox ha aseverado que "Feijóo y Bendodo no dejan" al líder del PP en Aragón presentar los presupuestos. Nolasco ve a Azcón realizando "estrategias políticas" y ha señalado que "ha encontrado la oportunidad en un incidente interno de Vox para hacer sangre". El portavoz de la ultraderecha en las Cortes ha recordado que, como emitió en un comunicado su partido este martes, solicitará fiscalizar los asesores del PP en un hipotético pacto de investidura en el futuro entre populares y Vox.

"El presidente se ha comportado de manera rastrera y mezquina, porque a nosotros no se nos hubiera ocurrido decir que hasta que no echen a una persona no vamos a hablar", ha censurado Nolasco: "¿De qué va?". El líder de Vox ha asegurado que Azcón "no tiene ninguna gana de tener presupuesto".

Preguntado por unas posibles disculpas del líder de la DGA, Nolasco ha preguntado "si alguien ha escuchado a Azcón pedir perdón". "Nunca lo ha hecho y ha tenido ocasiones", ha completado el portavoz de Vox, que ha defendido que la ultraderecha "no acepta órdagos" y ha calificado de "estafa" la actitud del PP en las últimas horas: "Es un aparente rifirrafe que ellos empiezan y nos duele que hayan hecho algo impropio, porque Azcón hace sangre y espectáculo".