Pedrola, Plasencia de Jalón y Rueda de Jalón ratifican su apoyo al campus de centros de datos de Samca

Los Ayuntamientos de Pedrola, Plasencia de Jalón y Rueda de Jalón han suscrito sendos convenios de colaboración con el Grupo Samca asociados al proyecto Green It Aragón, el primer gran campus de datos de la comunidad alimentado con energía renovable de proximidad y promovido por capital íntegramente aragonés que impulsa la compañía centenaria.

Según los convenios firmados, el Grupo Samca se compromete a no incluir en el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) las actuaciones que realice sobre instalaciones de generación previstas en el proyecto, como son la hibridación de parques eólicos y la repotenciación de los más antiguos. No obstante, estas inversiones seguirán siendo consideradas de interés autonómico.

Cabe recordar que los nueve parques eólicos que la compañía ya tiene operativos en la zona y desde los que se dará alimentación eléctrica al proyecto Green It Aragón se encuentran principalmente en los términos municipales de Pedrola, Plasencia de Jalón y Rueda de Jalón. Desde ellos se llevará energía renovable con tres líneas eléctricas soterradas al nuevo campus de datos que se construirá en la también zaragozana localidad de Luceni.

La firma de los convenios ha tenido lugar en Pedrola, en las instalaciones de Molinos del Ebro, empresa del Grupo Samca dedicada a la promoción y operación de instalaciones de generación de energía renovable. En ella han participado los máximos responsables municipales de Pedrola, Plasencia de Jalón y Rueda de Jalón, Manuela Berges, Francisco Javier Pérez y Miguel Echeverría, respectivamente, así como el director del Área de Energía del Grupo Samca, Javier del Pico.

El proyecto

Gree It Aragón se compone de dos grandes líneas de actuación que se complementan y refuerzan mutuamente. Por una parte, el desarrollo de tres centros de datos agrupados en un campus de datos que se localizará en el municipio zaragozano de Luceni, con una potencia conjunta inicial de 188 megavatios (MW) y con capacidad de crecimiento hasta los 300 MW.

Por otra, todas las actuaciones necesarias para garantizar el suministro directo, en régimen de autoconsumo con excedentes, de energía renovable producida en nueve parques eólicos, todos ellos actualmente en servicio y localizados en el entorno. También se contempla la modernización gradual de cinco de los nueve parques eólicos (los de mayor antigüedad), con lo que se reduciría el número de aerogeneradores instalados en un 80%, así como la hibridación con paneles fotovoltaicos y con baterías de almacenamiento, de manera que se pueda alcanzar un máximo grado de autoabastecimiento con energía renovable.

La inversión global asociada a este proyecto alcanzará los 2.627 millones de euros, de los que 2.069 corresponderán al campus de datos, 504,5 a la generación de energía renovable y 53,5 a las infraestructuras asociadas. Durante la fase de construcción se crearán hasta 2.300 puestos de trabajo directos e indirectos, que serán hasta 320 en el posterior periodo de explotación. Asimismo, la recaudación tributaria vinculada a la construcción y a los 10 primeros años de funcionamiento de Green It Aragón rondará los 472 millones de euros.