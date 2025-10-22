EL PERIÓDICO DE ARAGÓN celebra 35 años de exitosa trayectoria

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN celebrará en la casa de todos los aragoneses sus 35 años de historia. Más de 200 invitados asistirán esta tarde a la gala que tendrá lugar en el Palacio de la Aljafería, donde autoridades y representantes del tejido empresarial, económico, cultural y de la sociedad aragonesa serán testigos del papel protagonista que este diario ha ejercido durante más de tres décadas y media. Desde su nacimiento, el diario ha sido altavoz de los ciudadanos y cronista del devenir de la comunidad, consolidándose como un referente informativo indispensable en Aragón.

El Patio de los Naranjos será esta tarde el marco incomparable de un evento que conducirá la periodista Laura Carnicero. La gala incluirá las intervenciones de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, grupo editorial del diario; Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón; Marta Fernández, presidenta de las Cortes de Aragón, y Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, entre otros.

La cita de hoy cuenta con la colaboración de las Cortes de Aragón, que abrirá sus puertas para ser el escenario de la gala, así como de la Denominación de Origen Cariñena y de Ámbar, cuyos vinos, cervezas y refrescos degustarán los invitados, junto a una cena lunch ofrecida por el cáterin de La Cafetería del Palacio de la Aljafería del Grupo Serunión. Además, la velada contará con acompañamiento musical, que será una de las sorpresas de la noche, y el soporte técnico y audiovisual de Delrío Visual.

El primer número

Lejos queda aquel 23 de octubre de 1990, día en el que salió a la calle el primer número, con el conflicto del Golfo Pérsico, como titular principal en la portada, y la fotografía de una tormenta que colapsó Zaragoza, como imagen del día.

El lanzamiento de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN fue un éxito rotundo. Con una tirada de 60.000 ejemplares y un precio de 75 pesetas, comenzaba una nueva etapa y una manera diferente de hacer periodismo en la comunidad. Con un estilo propio y una información sustentada en la calidad y el rigor.

EL PERIÓDICO entregará un suplemento especial este jueves con el diario y prepara una exposición para el mes de noviembre

Desde 1990, el diario ha tenido cinco directores -Juancho Dumall, Miguel Ángel Liso, Jaime Armengol, Nicolás Espada y Ricardo Barceló- y una extensa nómina de periodistas y profesionales en los departamentos de Publicidad, Marketing y Administración, así como distinguidos colaboradores. Entre sus grandes hitos figura ser el primer diario aragonés que incorporó color en sus páginas y también el primero en saltar a internet con su edición digital, además de poner en marcha diversas iniciativas, como los Premios Aragoneses del Año, que han cumplido ya su 31 edición, y el reparto del tradicional roscón el día de San Valero en la plaza del Pilar.

La gala de este miércoles es el primero de los actos organizados con motivo de esta efeméride, que tendrá continuidad mañana con la entrega de un suplemento especial con el periódico. También en noviembre será protagonista una exposición que recogerá la evolución del diario y las principales portadas y acontecimientos sucedidos en Aragón a través de sus páginas.

Durante 35 años, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN siempre ha tenido el apoyo de los lectores, anunciantes y patrocinadores. Como es el caso de los actos organizados para celebrar este aniversario que cuentan con el respaldo de Telefónica, Ibercaja Banco, Amazon Web Services (AWS) y Ruta del Vino Campo de Cariñena, además del Gobierno de Aragón, Diputación de Zaragoza y Ayuntamiento de Zaragoza, como patrocinadores institucionales.